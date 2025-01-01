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Гамлет
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Спектакль Гамлет

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагедия Шекспира на сцене театра имени Миронова

Всемирно известная трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет, принц датский» представлена Санкт-Петербургским театром им. А. Миронова в оригинальной авторской редакции режиссёра Влада Фурмана. Специально для этой постановки был создан перевод Ростислава Орла. «Гамлет» — это второй спектакль в шекспировской трилогии Фурмана, которую открыла в 2020 году новая интерпретация «Венецианского купца».

Вечные темы в новом свете

Спектакль исследует, как трансформируются во времени вечные шекспировские темы. Любовь и предательство, истина и ложь, отношения отцов и детей — все эти вопросы разворачиваются с новой силой. Как мы воспринимаем границы жизни и смерти? Какие философские размышления Гамлета волнуют современного человека?

Конфликт поколений

Конфликт поколений, актуальный во все времена, развивается в исполнении заслуженных мастеров сцены и молодых артистов, представляющих разные актёрские школы. Спектакль ставит вопросы: где границы добра и зла? Что страшнее — братоубийство, борьба за власть или месть сына?

Театр и реальность

Создатели спектакля размышляют о сути театра и о том, как искусство, подражая жизни, может влиять на нашу реальность. Возможно ли сохранить трагедию как жанр на сцене сегодня? Готов ли современный зритель воспринимать вечные ценности, о которых писал великий драматург почти 400 лет назад?

Зрелость театра

Постановка «Гамлета» — это важный этап в жизни театра, переход на новый уровень зрелости. Создатели делятся своим внутренним процессом с современным зрителем разных возрастов, от молодых до искушённых театралов. Не упустите возможность увидеть это глубокое и актуальное произведение на сцене театра имени Миронова!

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Алексей Фурманов
Сергей Русскин
Нелли Попова
Полина Севастьянихина
Анастасия Квитко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

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