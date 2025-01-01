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Колпак
Билеты от 1000₽
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Спектакль Колпак

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка о лесных обитателях

Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир лесных обитателей, где сказка оживает на сцене. Этот спектакль предназначен как для детей, так и для взрослых, открывая перед зрителями увлекательные истории о жизни животных.

Человеческие качества лесных жителей

Лесные создания ведут себя, как люди: они мечтают и стремятся, любят и ненавидят, ссорятся и мирятся. Каждый персонаж олицетворяет разные черты человеческой натуры, включая добродетели и пороки, хитрость и лицемерие, а также стремление к власти.

Сюжет и его значение

Сказка раскрывает проблемы, с которыми сталкивается природа: те, кто мешает лесу развиваться, губит водоёмы и сопротивляется добру. Главным разоблачителем становится обыкновенный колпак, случайно оставленный на пеньке. Именно вокруг него разворачивается основное действие спектакля.

Семейный просмотр и музыкальное сопровождение

Наша поучительная «лесная» история призвана объединить семьи. Смешные персонажи развлекут малышей, а глубокий подтекст впечатлит взрослых. В спектакле звучат шедевры мировой инструментальной музыки, что добавляет атмосферности и волшебства.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального события!

Режиссер
Ника Квижинадзе
В ролях
Анастасия Литвинова
Милана Оганова
Мария Царева
Анастасия Грозинская
Анастасия Струсевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
17:00 от 1000 ₽
15 ноября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
17:00 от 1000 ₽
13 декабря
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
17:00 от 1000 ₽

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