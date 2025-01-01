Спектакль Ольга Ломоносова: «Посвящается Ялте. Иосиф Бродский»

Моноспектакль по Бродскому

В этом захватывающем моноспектакле, режиссёр Павел Сафонов и актриса Ольга Ломоносова приглашают зрителей в мир, где каждое слово Бродского обретает новую жизнь. Как выражает Игорь Воеводский в своём отзыве: Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент искусства, которое, в конечном счете, есть основа всех событий…

О чем спектакль?

Спектакль предлагает незабываемое путешествие в глубокие переживания человека. В течение часа горстка зрителей будет жить, чувствовать и страдать вместе с Автором и его героями. Ольга Ломоносова трогательно воспроизводит образы четырех персонажей, каждый из которых передает нам свою боль, страдания и гнев. Их истории переплетаются, создавая мощный эмоциональный заряд.

Магия перевоплощения

Ольга Ломоносова блестяще справляется с задачей перевоплощения: от мужчины до женщины, от взрослого до напуганного подростка — каждая её роль исполнена невероятной точности и достоверности. В тесном пространстве театра актриса оказывается на расстоянии вытянутой руки от зрителей, immersing их в глубокие чувства и переживания.

Голос Бродского

Спектакль также раскрывает, как гениальный поэт Иосиф Бродский сумел понять и передать состояние человеческой хрупкости и беззащитности. Его голос, который звучит через поколения, продолжает находить отклик в сердцах современных зрителей.

Погрузитесь в мир Бродского, где каждая мысль и каждое слово имеют значение. Не упустите шанс стать частью этого театрального чуда!