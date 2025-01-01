Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ольга Ломоносова: «Посвящается Ялте. Иосиф Бродский»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ольга Ломоносова: «Посвящается Ялте. Иосиф Бродский»

Спектакль Ольга Ломоносова: «Посвящается Ялте. Иосиф Бродский»

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль по Бродскому

В этом захватывающем моноспектакле, режиссёр Павел Сафонов и актриса Ольга Ломоносова приглашают зрителей в мир, где каждое слово Бродского обретает новую жизнь. Как выражает Игорь Воеводский в своём отзыве: Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент искусства, которое, в конечном счете, есть основа всех событий…

О чем спектакль?

Спектакль предлагает незабываемое путешествие в глубокие переживания человека. В течение часа горстка зрителей будет жить, чувствовать и страдать вместе с Автором и его героями. Ольга Ломоносова трогательно воспроизводит образы четырех персонажей, каждый из которых передает нам свою боль, страдания и гнев. Их истории переплетаются, создавая мощный эмоциональный заряд.

Магия перевоплощения

Ольга Ломоносова блестяще справляется с задачей перевоплощения: от мужчины до женщины, от взрослого до напуганного подростка — каждая её роль исполнена невероятной точности и достоверности. В тесном пространстве театра актриса оказывается на расстоянии вытянутой руки от зрителей, immersing их в глубокие чувства и переживания.

Голос Бродского

Спектакль также раскрывает, как гениальный поэт Иосиф Бродский сумел понять и передать состояние человеческой хрупкости и беззащитности. Его голос, который звучит через поколения, продолжает находить отклик в сердцах современных зрителей.

Погрузитесь в мир Бродского, где каждая мысль и каждое слово имеют значение. Не упустите шанс стать частью этого театрального чуда!

Купить билет на спектакль Ольга Ломоносова: «Посвящается Ялте. Иосиф Бродский»

Помощь с билетами
Октябрь
29 октября среда
20:00
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Пролетая над гнездом кукушки
16+
Драма
Пролетая над гнездом кукушки
3 октября в 19:00 Театр на Малой Ордынке
от 800 ₽
Фальшивая нота
12+
Драма
Фальшивая нота
20 января в 19:00 ДК им. Зуева
от 1500 ₽
Дело Мандельштама
16+
Творческий вечер Моноспектакль
Дело Мандельштама
26 сентября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 3000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше