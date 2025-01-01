Меню
Билеты от 1000₽
Киноафиша
Балет Игоря Моисеева
Спектакль Балет Игоря Моисеева
12+
балет
Возраст
12+
Развернуть
Купить билет на спектакль Балет Игоря Моисеева
Помощь с билетами
Октябрь
6 октября
понедельник
19:00
Концертный зал им. Чайковского
Москва, Тверская, 31/4
Купить билеты
от 1000 ₽
7 октября
вторник
19:00
Концертный зал им. Чайковского
Москва, Тверская, 31/4
Купить билеты
от 1000 ₽
