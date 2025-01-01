Спектакль «Господин советник»: игра и обман в театре по пьесе Генрика Ибсена

Говорят, театр — сплошной обман. Что сделает актёр, который на сцене только что умирал, любил, ненавидел и раскаивался? Да ничего. Смоет грим, снимет костюм. Но вот вопрос: действительно ли всё это было лишь игрой?

О спектакле

Новый спектакль, поставленный режиссёром Соней Дымшиц, основан на ранней пьесе Генрика Ибсена «Столпы общества». Но не спешите с выводами — «Господин советник» не совсем по ней. Режиссёр фактически написала пьесу заново, что позволяет взглянуть на знакомую историю новыми глазами.

Сюжет

Главный герой, успешный коммерсант Карстен Берник, кажется идеалом: у него безупречная репутация и успешная карьера. Общество считает его образцом для подражания. Однако в один момент выясняется, что у Берника есть мрачное прошлое, которое он тщательно скрывает. Теперь его жизнь висит на волоске, и вскоре правда может выйти наружу.

Время и пространство

Действие спектакля происходит в условные 80-е годы. Актёры будут периодически обращаться к залу, создавая эффект непосредственного общения. Также в спектакле звучат зонги — песни-комментарии, которые герои посвящают своим действиям. Это подчеркивает, что всё это лишь игра, хотя обман обману рознь.

Инновационный подход

В спектакле поднимается вопрос: как далеко мы готовы зайти в игре, и что происходит, когда правила нарушаются? Бертольд Брехт когда-то сказал, что театр должен менять мир. Но «Господин советник» предлагает не менять мир, а провести эксперимент — поразмышлять о том, что значит быть частью театральной игры.

Команда спектакля

Режиссёр и автор текста: Соня Дымшиц

Художница-постановщица: Анастасия Цветкова

Композитор: Ваня Нестерец

Кураторы: Ася Широкова, Таня Жуковская

Актеры

Игорь Астапенко

Мария Коркодинова

Семен Мруз

Мария Григорова

Ася Галимзянова

Приходите на спектакль «Господин советник» и погрузитесь в мир театра, где обман становится искусством!