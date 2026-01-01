Спектакль Щелкунчик (Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац)

Щелкунчик — волшебный балет по сказке Э. Гофмана

Либретто Мариуса Петипа, основанное на сказке Э.-Т.-А. Гофмана, оживает на сцене Детского музыкального театра в новой версии балета Петра Ильича Чайковского. Николай Цискаридзе, звезда мирового балета, дебютировал в роли постановщика, выбрав трогательную и нежную хореографию в редакции Василия Вайнонена, идеально подходящую для детской аудитории.

Сюжет спектакля

События разворачиваются в доме Штальбаумов, где собираются гости, чтобы отпраздновать Рождество. В атмосфере праздника дети танцуют и получают подарки от таинственного крестного Дроссельмейера. Маше, дочери хозяев, достается необычный подарок — зубастая кукла Щелкунчик.

В Машином сне Щелкунчик оживает и отправляется на захватывающее приключение. Он сражается с Мышиным Королем, и вместе с Машей они путешествуют по дивной стране, похожей на огромную, празднично украшенную елку. В финале щелкунчик превращается в прекрасного принца, с которым Маша исполняет удивительный танец.

О спектакле

Это постановка, обладающая яркими, запоминающимися сценами и великолепной музыкой Чайковского, станет настоящим подарком для всей семьи. А в атмосфере зимнего волшебства, царящего в зале, каждый зритель ощутит магию Рождества.

Не упустите возможность стать частью этого сказочного спектакля, который согреет ваши сердца в холодные зимние вечера.