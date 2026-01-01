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Щелкунчик (Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац)
Билеты от 800₽
Киноафиша Щелкунчик (Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац)

Спектакль Щелкунчик (Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац)

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Щелкунчик — волшебный балет по сказке Э. Гофмана

Либретто Мариуса Петипа, основанное на сказке Э.-Т.-А. Гофмана, оживает на сцене Детского музыкального театра в новой версии балета Петра Ильича Чайковского. Николай Цискаридзе, звезда мирового балета, дебютировал в роли постановщика, выбрав трогательную и нежную хореографию в редакции Василия Вайнонена, идеально подходящую для детской аудитории.

Сюжет спектакля

События разворачиваются в доме Штальбаумов, где собираются гости, чтобы отпраздновать Рождество. В атмосфере праздника дети танцуют и получают подарки от таинственного крестного Дроссельмейера. Маше, дочери хозяев, достается необычный подарок — зубастая кукла Щелкунчик.

В Машином сне Щелкунчик оживает и отправляется на захватывающее приключение. Он сражается с Мышиным Королем, и вместе с Машей они путешествуют по дивной стране, похожей на огромную, празднично украшенную елку. В финале щелкунчик превращается в прекрасного принца, с которым Маша исполняет удивительный танец.

О спектакле

Это постановка, обладающая яркими, запоминающимися сценами и великолепной музыкой Чайковского, станет настоящим подарком для всей семьи. А в атмосфере зимнего волшебства, царящего в зале, каждый зритель ощутит магию Рождества.

Не упустите возможность стать частью этого сказочного спектакля, который согреет ваши сердца в холодные зимние вечера.

Купить билет на спектакль Щелкунчик (Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац)

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря суббота
15:30
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 900 ₽
17:30
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 900 ₽
25 декабря пятница
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 800 ₽
26 декабря суббота
14:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 800 ₽
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 800 ₽
27 декабря воскресенье
14:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 800 ₽
15:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽
17:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 900 ₽
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 800 ₽
В других городах
Декабрь
26 декабря суббота
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