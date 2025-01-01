Спектакль Золотой цыпленок

Сказка о курочке Рябе на камерной сцене Московского кукольного театра

В новом спектакле, основанном на популярной русской народной сказке, зрители увидят знакомую историю о курочке Рябе и приключениях ее золотого яичка. Это театральное представление обещает стать настоящим событием для всей семьи.

Сюжет

Дед и баба радуются, когда их курочка Ряба сносит золотое яичко. Однако вскоре о чуде узнает хитрая Лиса, которая уговаривает Волка похитить яйцо. Перехитрив Волка, Лиса оставляет его высиживать яйцо, и из него вылупляется маленький цыпленок.

Цыпленок, знакомясь с окружающим миром, ошибочно принимает Волка за своего папу. Между ними завязывается трогательная дружба, и Волк начинает заботиться о нем, словно о родном детеныше.

Конфликт

Тем не менее, Лиса задумала коварный план: она хочет откормить цыпленка и съесть его. Но Волк, проявивший отцовскую любовь, решает защитить своего друга. В финале истории он ловит Лису и сажает ее в клетку, а затем возвращает цыпленка Деду и Бабе.

Интересные факты

Спектакль сочетает в себе элементы кукольного театра и живого исполнения. Музыка и костюмы погружают зрителей в атмосферу русской деревни, делая спектакль не только увлекательным, но и поучительным.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о дружбе и верности на сцене!