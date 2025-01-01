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Мандат
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Киноафиша Мандат

Спектакль Мандат

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 0+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера в Московском театре «Et Cetera»

2 февраля в свой юбилейный день рождения Московский театр «Et Cetera» представит премьеру — «Мандат» Николая Эрдмана в постановке Владимира Панкова. Как признался сам режиссёр, он шел к этой пьесе 10 лет, и именно сейчас «Мандат» кажется ему идеальным, соответствующим нашему времени и ощущениям.

Театральный стиль Владимира Панкова

Эта пьеса, одна из самых остроумных в отечественной драматургии, идеально подходит для театрального направления, которое развивает Панков. Назвать его подход просто саундрамой недостаточно — в театре Панкова важно всё: от музыки и движения до слаженного актерского ансамбля и живого пространства, где каждая деталь имеет значение.

Креативная команда

Для этой постановки Панков собрал прекрасную команду: художника Максима Обрезкова, хореографа Екатерину Кислову, музыкантов саундрамы и артистов театра «Et Cetera».

Яркое зрелище

«Мандат» обещает стать невероятно смешным спектаклем с яркими характерами, яркими шаржами, неожиданные повороты и стремительный ритм, где каждая фраза моментально превращается в цитату. Всё это создаст увлекательное и грандиозное зрелище, которое оставит зрителей в восторге.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Григорий Старостин
Наталья Баландина
Людмила Дмитриева
Наталья Благих
Данил Никитин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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