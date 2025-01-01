Спектакль Мандат

Премьера в Московском театре «Et Cetera»

2 февраля в свой юбилейный день рождения Московский театр «Et Cetera» представит премьеру — «Мандат» Николая Эрдмана в постановке Владимира Панкова. Как признался сам режиссёр, он шел к этой пьесе 10 лет, и именно сейчас «Мандат» кажется ему идеальным, соответствующим нашему времени и ощущениям.

Театральный стиль Владимира Панкова

Эта пьеса, одна из самых остроумных в отечественной драматургии, идеально подходит для театрального направления, которое развивает Панков. Назвать его подход просто саундрамой недостаточно — в театре Панкова важно всё: от музыки и движения до слаженного актерского ансамбля и живого пространства, где каждая деталь имеет значение.

Креативная команда

Для этой постановки Панков собрал прекрасную команду: художника Максима Обрезкова, хореографа Екатерину Кислову, музыкантов саундрамы и артистов театра «Et Cetera».

Яркое зрелище

«Мандат» обещает стать невероятно смешным спектаклем с яркими характерами, яркими шаржами, неожиданные повороты и стремительный ритм, где каждая фраза моментально превращается в цитату. Всё это создаст увлекательное и грандиозное зрелище, которое оставит зрителей в восторге.