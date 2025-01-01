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Маленький человек
Билеты от 1500₽
Киноафиша Маленький человек

Спектакль Маленький человек

Постановка
Новый драматический театр
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Впервые на московской сцене «Маленький человек» Джона Голсуорси

Пьеса Нобелевского лауреата Джона Голсуорси, известного большинству по его романах, но малоизвестного как драматурга. Пьеса «Маленький человек», написанная в 1913 году, в канун Первой мировой войны, звучит особенно актуально сегодня. На фоне растущего предчувствия катастрофы в Европе, эта миниатюра поднимает важнейший вопрос: что значит быть человеком в мире, где на первый план выходят не национальные ценности, а моральные и человеческие принципы.

Человечность перед лицом катастрофы

Действие пьесы разворачивается на железнодорожном вокзале, где главный герой, неприметный человек, оказывается в компании разных людей. Неожиданная угроза жизни ребенка вынуждает каждого из персонажей проявить себя. Эта ситуация служит лакмусовой бумажкой, выявляя, кто из них — «маленький» человек, а кто по-настоящему человек, способный совершить подвиг ради других.

Размышления о человеческой природе

Пьеса приглашает зрителей задуматься над вечными вопросами человечности, нравственного выбора и самоопределения. Голсуорси, подводя итог своей Нобелевской речи, спрашивал, похож ли мир, который он создал в своих книгах, на тот мир, в котором мы живем. Спектакль предлагает погрузиться в размышления на эту тему, столкнувшись с вечной проблемой человеческой сущности и борьбы за жизнь, за мораль и за свои убеждения.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Алексей Спирин
Евгений Кениг
Роман Бреев
Алексей Красовский
Екатерина Демакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
15:00 от 1500 ₽

Фотографии

Маленький человек

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