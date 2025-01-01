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Человек-амфибия
Билеты от 800₽
Киноафиша Человек-амфибия

Спектакль Человек-амфибия

Постановка
Поколение 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

История Ихтиандра. Путешествие в мир подводных чудес

Палящее аргентинское солнце и бездонная синева морских глубин, населенных разноцветными кораллами, медузами, дельфинами и осьминогами, становятся фоном для захватывающей истории Ихтиандра. Этот уникальный персонаж, спасенный выдающимся хирургом профессором Сальватором, живет с акульими жабрами вместо легких. С этого момента юноша получает возможность дышать как под водой, так и на суше.

Любовь и жестокость

Выросший в волшебном мире океана, Ихтиандр почти не знает о жизни людей. Все меняется, когда он впервые встречает красавицу Гуттиэре на берегу. Эта встреча открывает ему мир любви, но также и жестокости человеческой природы.

Музыка, которая завораживает

Спектакль не был бы полным без музыкального сопровождения, созданного талантливым композитором Виктором Семёновым. Его музыка передает дыхание морского ветра и мерный шелест волн, а также наполняет действие зажигательными ритмами латиноамериканских танцев.

Не упустите возможность окунуться в этот удивительный мир, полный загадок и эмоций. Спектакль «Ихтиандр» обещает стать настоящим праздником для всех ценителей театрального искусства!

Режиссер
Геннадий Чихачев
В ролях
Константин Скрипалев
Вадим Поповичев
Наталья Замниборщ
Евгения Янковская
Сергей Смолин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
3 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
18 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
15 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽

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