Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Клочки по заулочкам
Билеты от 1000₽
Киноафиша Клочки по заулочкам

Спектакль Клочки по заулочкам

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 0+
Режиссер Павел Акинин
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Знаменитая история про хитрую Лису и добродушного Зайца на сцене Московского театра кукол

С наступлением весны на сцене театра разыграется удивительная история, в которой хитрая Лиса, оставшаяся без своего ледяного дворца, отбирает лубяную избушку у добродушного Зайца. Как справится Заяц с этой несправедливостью? Что ждет его в лесу, полном не только друзей, но и врагов?

Сюжет и персонажи

Главные герои спектакля — Лиса и Заяц — воплощают в себе противоречивые черты человеческой натуры. Лиса, олицетворяющая хитрость и смекалку, готова на все ради достижения своих целей. В то же время, Заяц представляет собой образ доброты и наивности, что делает его ещё более уязвимым. Спектакль поднимает важные вопросы о дружбе, справедливости и о том, как важно отстаивать свои права.

Интересные факты

  • Спектакль основан на народной сказке, что придаёт ему особую атмосферу и делает близким каждому зрителю.
  • В процессе создания спектакля активно использовались элементы театра кукол, что делает его визуально увлекательным.
  • Режиссёр постановки — известный театральный деятель, который уже успел зарекомендовать себя в мире детского театра.

Когда и где

Не пропустите премьеру! Спектакль «Лиса и Заяц» состоится в нашем театре 15 апреля в 17:00. Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Он поможет зрителям задуматься о ценностях дружбы и справедливости, а также подарит незабываемые эмоции и хорошее настроение!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
14:00 от 1000 ₽
16 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Бешеные деньги
16+
Комедия
Бешеные деньги
17 сентября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Левша
6+
Детский
Левша
16 августа в 19:00 Киноконцертный зал «Эльдар»
от 600 ₽
Идеальный муж
16+
Комедия
Идеальный муж
5 сентября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше