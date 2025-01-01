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Однажды в царстве-государстве
Билеты от 1100₽
Киноафиша Однажды в царстве-государстве

Спектакль Однажды в царстве-государстве

Режиссер Дарья Борисова
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Новогодняя сказка-мюзикл «Однажды в царстве-государстве» в ГИТИС-театре

ГИТИС-театр приглашает зрителей на незабываемое представление – добрую и весёлую сказку-мюзикл «Однажды в царстве-государстве».

Сюжет сказки

Это история о Злодейке-Царице, которая, обидевшись на весь белый свет, решает испортить главный праздник простых людей. Однако народ всегда находит выход из любой ситуации! В спектакле Царицу во сне заменит на деревенскую жену сапожника, ведь они были похожи – как два яблочка на яблоньке. Какое же веселье и переполох последуют за этой заменой – надобно увидеть своими глазами и посмеяться от души!

Волшебство и интерактив

Сказка обещает быть яркой и насыщенной: реалистичные анимированные проекции, красочные костюмы и весёлый интерактив создадут атмосферу настоящего новогоднего праздника 2025 – 2026 года. Не обойдётся ёлка и без главных героев торжества – Деда Мороза и Снегурочки!

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства, смеха и доброты. Спектакль «Однажды в царстве-государстве» станет отличным подарком для всей семьи. Приходите, и пусть этот Новый год станет для вас поистине незабываемым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
21 декабря
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
27 декабря
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
28 декабря
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
29 декабря
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
30 декабря
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
2 января
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
3 января
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
4 января
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽
5 января
ГИТИС-театр Москва, Б.Гнездниковский пер., 10
12:00 от 1100 ₽ 15:00 от 1100 ₽ 18:00 от 1100 ₽

Фотографии

Однажды в царстве-государстве Однажды в царстве-государстве Однажды в царстве-государстве Однажды в царстве-государстве Однажды в царстве-государстве Однажды в царстве-государстве Однажды в царстве-государстве

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