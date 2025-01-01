Новогодняя сказка-мюзикл «Однажды в царстве-государстве» в ГИТИС-театре

ГИТИС-театр приглашает зрителей на незабываемое представление – добрую и весёлую сказку-мюзикл «Однажды в царстве-государстве».

Сюжет сказки

Это история о Злодейке-Царице, которая, обидевшись на весь белый свет, решает испортить главный праздник простых людей. Однако народ всегда находит выход из любой ситуации! В спектакле Царицу во сне заменит на деревенскую жену сапожника, ведь они были похожи – как два яблочка на яблоньке. Какое же веселье и переполох последуют за этой заменой – надобно увидеть своими глазами и посмеяться от души!

Волшебство и интерактив

Сказка обещает быть яркой и насыщенной: реалистичные анимированные проекции, красочные костюмы и весёлый интерактив создадут атмосферу настоящего новогоднего праздника 2025 – 2026 года. Не обойдётся ёлка и без главных героев торжества – Деда Мороза и Снегурочки!

Не упустите шанс окунуться в мир волшебства, смеха и доброты. Спектакль «Однажды в царстве-государстве» станет отличным подарком для всей семьи. Приходите, и пусть этот Новый год станет для вас поистине незабываемым!