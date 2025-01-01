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Похороните меня за плинтусом
Билеты от 750₽
Киноафиша Похороните меня за плинтусом

Спектакль Похороните меня за плинтусом

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Первая постановка «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева на московской сцене

Павел Санаев написал свою книгу о детстве, полную веселья и грусти, которая мгновенно стала бестселлером. В ней он описал историю ребенка, чье детство оказалось сломленным, как в психологическом, так и в физическом плане, из-за неимоверной любви бабушки, которая, в свою очередь, была результатом взрослой несостоятельности. Вспоминая о своем опыте, Санаев создал произведение, которое, по сути, раскрывает тему, возможно, лучшего произведения на семейную тему в российской литературе.

Нравственные и эмоциональные противоречия
В спектакле мы сталкиваемся с реальностью, где нравственные устои размыты, и где детство, которое должно быть временем радости и беззаботности, превращается в пытку. Герой, лишенный материнской любви, становится объектом чрезмерной бабушкиной заботы, что приводит к невероятному эмоциональному конфликту, где все стороны оказываются одновременно правыми и неправыми.

 

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Станислав Федорчук
Александр Чернявский
Галина Борисова
Наталья Баронина
Наталья Денисова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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