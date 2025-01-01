Спектакль Похороните меня за плинтусом

Первая постановка «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева на московской сцене

Павел Санаев написал свою книгу о детстве, полную веселья и грусти, которая мгновенно стала бестселлером. В ней он описал историю ребенка, чье детство оказалось сломленным, как в психологическом, так и в физическом плане, из-за неимоверной любви бабушки, которая, в свою очередь, была результатом взрослой несостоятельности. Вспоминая о своем опыте, Санаев создал произведение, которое, по сути, раскрывает тему, возможно, лучшего произведения на семейную тему в российской литературе.

Нравственные и эмоциональные противоречия

В спектакле мы сталкиваемся с реальностью, где нравственные устои размыты, и где детство, которое должно быть временем радости и беззаботности, превращается в пытку. Герой, лишенный материнской любви, становится объектом чрезмерной бабушкиной заботы, что приводит к невероятному эмоциональному конфликту, где все стороны оказываются одновременно правыми и неправыми.