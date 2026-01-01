Спектакль Хочу купить вашего мужа

Блистательная комедия по пьесе Михаила Задорнова

В Культурном Центре «Сайдаш» состоится постановка комедии Михаила Задорнова. В центре сюжета — разлучница, предлагающая обманутой жене продать её мужа за двести тысяч долларов. Как в этой, мягко говоря, неординарной ситуации поступит обманутая жена? Героиня находчиво находит оригинальный выход из положения.

Звёздный состав

Роль остроумной дамы исполнившая Елена Сафонова, а в роли незадачливого мужа — народный артист России Валентин Смирнитский. Горе-покупательницу сыграет молодая актриса Надежда Бахтина. Их игра обещает быть яркой и запоминающейся, что сделает спектакль интересным как для поклонников автора, так и для любителей ироничных комедий.

Что ожидает зрителей?

Эта комедия подарит зрителям не только возможность поразмышлять о любви и предательстве, но и позабавиться с остроумными диалогами и неожиданными сюжетными поворотами. Не упустите шанс увидеть это увлекательное представление!