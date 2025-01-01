Меню
Зәңгәр шәл / Голубая шаль
Киноафиша Зәңгәр шәл / Голубая шаль

Спектакль Зәңгәр шәл / Голубая шаль

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Режиссер Фарид Бикчантаев
Продолжительность 170 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мелодрама в двух действиях. Символ татарского театра на сцене Театра Камала

Мелодрама в 2 действиях по пьесе, написанной в 1926 году, стала своеобразным символом татарского театра. Проблематика и сюжет «Голубой шали» обращаются к глубинным ценностям народа, что поддерживает устойчивый интерес зрителей к спектаклю, который с момента своей премьеры 7 ноября 2011 года не теряет своей актуальности.

О спектакле

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 50 минут. Он идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Это позволяет широкой аудитории понять и оценить уникальные художественные ходы, которые используют создатели спектакля.

Легендарный статус

Несмотря на свою простоту, пьеса завораживает зрителей благодаря фрагментарности фабулы и богатым музыкальным метафорам. Тип связи «сцена-зал» предполагает активное участие зрителя в действии, что делает каждый спектакль уникальным. Арии и монологи главных героев, а также хоры добиваются глубокого эмоционального отклика, оставляя незабвенные ассоциации.

Поэтические образы

В «Голубой шали» существует поэтический шифр, который кодирует вечные образы мужского и женского идеала, а также дух свободы, присущий татарскому народу. Спектакль объединяет татар всех российских регионов, воспевая любовь к родной земле.

Зачем увидеть «Голубую шаль»?

Чтобы понять феномен татарского театра, необходимо увидеть «Голубую шаль». Этот спектакль предлагает не только встречи с увлекательными персонажами, но и погружение в мощную эмоциональную волну, которая запоминается надолго. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

Февраль
5 февраля четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

