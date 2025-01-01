Меню
К.Ү.Р.Кә / Преступник со справкой
Киноафиша К.Ү.Р.Кә / Преступник со справкой

Спектакль К.Ү.Р.Кә / Преступник со справкой

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера фантастической пьесы Дамира Салимзянова в Камаловском театре

Камаловский театр радостно анонсирует премьеры, приуроченные ко Дню рождения многолетнего главного режиссера Марселя Салимжанова. С 2002 года традиционно в этот день зрители могут насладиться новой постановкой. В этом году на сцене будет представлена фантастическая пьеса известного драматурга и режиссера Дамира Салимзянова, который является двоюродным племянником Марселя Хакимовича.

Сюжет

Сюжет пьесы разворачивается в маленькой деревушке, которая, как оказывается, является планетой. Здесь царит идиллическое благополучие, пока однажды не начинает говорить старинное радио. Оно сообщает о проведении межгалактической ревизии, целью которой является проверка на соответствие правилам жизнеустройства планеты Земля.

Задача героев

Инициативная группа жителей деревни начинает подготовку к встрече с ревизорами и разрабатывает план, который должен помочь избежать самого страшного сценария. Зрители смогут вместе с героями пройти через откровения, сомнения, радость узнавания и вынужденные перевоплощения.

Сила смеха

Главной действенной силой спектакля станет смех, который способен глубже проникать в суть вещей и восстанавливать нейронные связи. Зрители ждет незабываемый опыт, полный эмоций и открытий.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который откроет перед вами новые грани театрального искусства.

Январь
Февраль
7 января среда
12:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
25 января воскресенье
12:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
18:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
22 февраля воскресенье
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
23 февраля понедельник
12:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽

