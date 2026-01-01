Спектакль Нәниләр өчен концерт/Бэби-концерт /Концерт солистов оркестра

Интерактивный концерт для маленьких слушателей в театре Г. Камала

В новом здании театра Г. Камала пройдет уникальный концерт для самых маленьких зрителей. Мероприятие, подготовленное под руководством режиссера Л.Т. Ахметзяновой и художественного руководителя Данияра Соколова, приглашает детей в волшебный мир музыки и звуков.

Что вас ждет на концерте?

Трогать, слушать, играть! Дети смогут познакомиться с настоящими музыкальными инструментами: ощутить вибрацию струн, легкость флейты и звонкость барабанов.

Дети смогут познакомиться с настоящими музыкальными инструментами: ощутить вибрацию струн, легкость флейты и звонкость барабанов. Свобода движения! Малыши будут иметь возможность ползать, танцевать или просто кружиться под мелодии. Удобные пуфы и мягкие ковры создадут уютное пространство для первых открытий.

Малыши будут иметь возможность ползать, танцевать или просто кружиться под мелодии. Удобные пуфы и мягкие ковры создадут уютное пространство для первых открытий. Диалог с музыкой! Артисты вовлекут маленьких зрителей в игру: хлопайте, подпевайте, смейтесь и создавайте мелодии вместе!

Это не просто концерт – это настоящий праздник чувств, где музыка оживает в руках, ногах и улыбках. Приходите всей семьей! Каждый станет частью волшебного оркестра, где даже тишина звучит как музыка.

Дополнительная информация

Билеты приобретаются для детей с 2-х лет. Для детей до 2-х лет вход бесплатный, без предоставления отдельного места.