Спектакль Нәниләр өчен концерт/Бэби-концерт /Концерт солистов оркестра

В новом здании театра Г. Камала пройдет уникальный концерт для самых маленьких зрителей. Мероприятие, подготовленное под руководством режиссера Л.Т. Ахметзяновой и художественного руководителя Данияра Соколова, приглашает детей в волшебный мир музыки и звуков.
Это не просто концерт – это настоящий праздник чувств, где музыка оживает в руках, ногах и улыбках. Приходите всей семьей! Каждый станет частью волшебного оркестра, где даже тишина звучит как музыка.
Билеты приобретаются для детей с 2-х лет. Для детей до 2-х лет вход бесплатный, без предоставления отдельного места.