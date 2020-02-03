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Война и мир
Билеты от 2000₽
Киноафиша Война и мир

Спектакль Война и мир

Постановка
Модерн 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-мистерия по великому роману Льва Толстого

Постановка уже завоевала признание зрителей и стала настоящим хитом театра. Спектакль воссоздает все ключевые события романа, при этом особое внимание уделено внутреннему преобразованию главного героя — Пьера Безухова, его пути от «западника» к настоящему русскому патриоту.

Масштаб постановки

  • 423 костюма, которые точно отражают эпоху, описанную в романе.
  • 70 человек на сцене, создающих эпичную атмосферу.
  • Живое исполнение музыки Хора имени Свешникова, который представляет как русскую, так и западноевропейскую музыку.
  • Уникальные световые и режиссерские решения, которые усиливают восприятие событий на сцене.

Основная тема
Спектакль «Война и мир» глубоко исследует тему любви, духовных поисков и внутренней борьбы. На сцене сливаются яркие светские события, страстные сцены и эпизоды военных действий, которые полностью погружают зрителей в атмосферу романа. Режиссер Юрий Грымов блестяще передает величие и трагизм этой эпохи.

Приглашение на спектакль
Присоединяйтесь к этому театральному произведению, чтобы пережить все страсти и драмы великого романа, увидеть на сцене потрясающие исторические эпопеи и стать свидетелем духовного возрождения Пьера Безухова.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Ольга Богомазова
Александр Колесников
Александр Толмачев
Юрий Анпилогов
Алексей Баранов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
19 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
7 октября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир Война и мир

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