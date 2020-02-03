Спектакль-мистерия по великому роману Льва Толстого

Постановка уже завоевала признание зрителей и стала настоящим хитом театра. Спектакль воссоздает все ключевые события романа, при этом особое внимание уделено внутреннему преобразованию главного героя — Пьера Безухова, его пути от «западника» к настоящему русскому патриоту.

Масштаб постановки

423 костюма, которые точно отражают эпоху, описанную в романе.

70 человек на сцене, создающих эпичную атмосферу.

Живое исполнение музыки Хора имени Свешникова, который представляет как русскую, так и западноевропейскую музыку.

Уникальные световые и режиссерские решения, которые усиливают восприятие событий на сцене.

Основная тема

Спектакль «Война и мир» глубоко исследует тему любви, духовных поисков и внутренней борьбы. На сцене сливаются яркие светские события, страстные сцены и эпизоды военных действий, которые полностью погружают зрителей в атмосферу романа. Режиссер Юрий Грымов блестяще передает величие и трагизм этой эпохи.

Приглашение на спектакль

Присоединяйтесь к этому театральному произведению, чтобы пережить все страсти и драмы великого романа, увидеть на сцене потрясающие исторические эпопеи и стать свидетелем духовного возрождения Пьера Безухова.