Спектакль Ольги Дроздовой «Актриса»: дань памяти героям блокады

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Актриса», режиссером которого является Ольга Дроздова. Эта постановка посвящена подвигу артистов ленинградского Театра музыкальной комедии во время блокады Ленинграда с 1941 по 1944 годы.

Театр в условиях блокады

Несмотря на тяжелые условия, театр продолжал свою работу. Все месяцы блокады шли репетиции, выпускались премьеры, восстанавливались старые спектакли. Каждый спектакль проходил при полном зале, иногда даже при минусовых температурах в зрительном зале и на сцене. Желающие купить билет вставали в очередь у кассы с пяти утра. Билеты можно было обменивать на дневную пайку хлеба — всего 125 граммов для служащих театра.

Подготовка артистов

Все работники театра прошли военную подготовку, изучили основы тактической медицины. Во время бомбежек артисты дежурили на крыше для тушения зажигательных бомб. Более тысячи концертов было сыграно на Ленинградском фронте, а свободные от спектаклей актеры выступали на ленинградском радио.

Основные факты о спектакле

Наш спектакль основан на дневниках актера Театра музыкальной комедии Анатолия Короткевича и фильме 1942 года «АКТРИСА». Работа над ним была сложнейшей: среди драматических сцен студенты должны были овладеть профессиональным вокалом и научиться танцевать как балетная труппа. Мы стремились воссоздать отдельные номера классических оперетт, исполняемых в 30-40-х годах прошлого века.

Продолжительность и антракт

Спектакль идет чуть больше двух с половиной часов с двумя антрактами. «Актриса» — это наш гимн русскому актеру, наша дань уважения тем, кто на своем фронте — на сцене театра или концертной площадке (будь то грузовик, клуб, ДОТ, чистое поле или лес) — защищал нашу страну и помогал выстоять осажденному Ленинграду. Вечная память и слава нашим героическим коллегам! Слава Богу, у наших студентов есть, с кого брать пример.