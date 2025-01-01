Меню
Первый раз... в любви
Билеты от 2000₽
Киноафиша Первый раз... в любви

Спектакль Первый раз... в любви

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Спектакль о любви в VS Театре

В центре сценической композиции — двое, чей мир становится шире от одного взгляда. Они, словно магнит, притягивают друг друга, и их чувства растут быстрее, чем они успевают осознать происходящее. Их встреча напоминает первый тёплый ветер после долгой зимы, наполняя сердца надеждой и ожиданием.

Смелость и внутренние силы

Смелость, приходящая изнутри, тихая, но настойчивая, становится краеугольным камнем их отношений. Спектакль исследует идеи свободной любви, погружая зрителей в мир, где страхи и непонимание становятся на пути к настоящим чувствам. Сюжет раскрывает, что нельзя запретить то, что уже живёт в сердце, несмотря на давление внешней среды.

Для ценителей истинных чувств

Это постановка понравится тем, кто ценит искренние истории о любви и внутренней силе. Зрители смогут насладиться глубокими эмоциональными моментами, которые, несомненно, оставят след в их сердцах.

Приходите в VS Театр, чтобы стать частью этой трогательной истории о любви, силе и свободе выбора!

Январь
2 января пятница
19:00
VS Театр Ольховская Москва, Ольховская, 14, стр. 2
от 2000 ₽
16 января пятница
19:00
VS Театр Ольховская Москва, Ольховская, 14, стр. 2
от 2000 ₽
31 января суббота
19:00
VS Театр Ольховская Москва, Ольховская, 14, стр. 2
от 2000 ₽

