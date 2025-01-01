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Спектакль Гранд Каньон

Постановка
Историко-этнографический театр 12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт «Гранд-каньон» на стихи и песни Николая Антропова

«Гранд-каньон» — это уникальный спектакль-концерт, который объединяет стихи и песни Николая Антропова. Исполнение осуществляется артистами Историко-этнографического театра на разных языках, а аккомпанемент сопровождается множеством музыкальных инструментов.

Тематика и содержание

Поэзия Николая Антропова посвящена исследованию войны как исторической и человеческой катастрофы. В центре авторского внимания находятся нравственная жизнь личности, её отношения с религией, обществом, другими людьми и собой. Николай глубоко осмысляет вопросы жизненного предназначения, экзистенциального смысла и духовного поиска.

Искусство в едином произведении

Соединяя театр, музыку и поэзию, спектакль «Гранд-каньон» предоставляет зрителю возможность исследовать себя с различных сторон. Это не просто представление, а глубокое художественное переживание, которое заставляет задуматься о важнейших аспектах человеческой жизни.

Интересные факты

  • Спектакль включает в себя элементы этнографической музыки, что делает его особенно актуальным в контексте культурного разнообразия.
  • Николай Антропов — известный поэт и автор, чьи произведения затрагивают важные социальные и философские темы.

Не упустите возможность погрузиться в мир глубоких размышлений и чувственной музыки на спектакле «Гранд-каньон»!

В ролях
Николай Антропов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
18:00 от 800 ₽
31 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
19:00 от 800 ₽

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