«Маскарад с закрытыми глазами»: взгляд на Лермонтова через современную оптику

Драма Лермонтова «Маскарад» оживает на сцене в неожиданной интерпретации режиссёра Петра Шерешевского. Это не просто постановка классического произведения — это исследование, рефлексия и диалог с Лермонтовым, литературой и самим зрителем.

Оригинальная пьеса, вдохновлённая Лермонтовым

Шерешевский создал оригинальную пьесу, где большое место отведено текстам Лермонтова, но дополнены они мотивами и текстами других произведений, созвучных по тематике. В основу спектакля легли также «Новелла о снах» Артура Шницлера и тексты Лизы Савиной, которые помогают раскрыть сложные и потаённые аспекты человеческой природы.

Ключевая идея: драма страстей и мрачная философия Лермонтова

Лермонтов писал свою драму в «традиции предельных страстей», выводя на первый план пессимистический взгляд на мир. Главный герой, Арбенин, воспринимает окружающий мир как вместилище порока, а свою любовь к непорочной Нине — как попытку убежать от этого мира. Однако воображаемая измена разрушает иллюзию, и убийство становится актом мщения не только ей, но всему порочному мирозданию.

Современный контекст: на краю пропасти

Режиссёр задаётся вопросами, насколько человек сегодняшнего дня способен уберечь себя от дикости и преступления. Наш Арбенин — филолог, лермонтовед. Он изучает и преподаёт уроки культуры, объясняет заблуждения героя Лермонтова. Но может ли знание предохранить от страстей? Какой толчок нужен, чтобы культурный человек оказался на краю бездны?

Мрачная философия, сила искусства и вопросы современности

Спектакль исследует мизантропию, месть, убийство как неотъемлемую часть человеческой природы. Здесь нет морали, на которую можно опереться. Это бунт против мироздания, который Лермонтов выразил почти 200 лет назад, но его темы и сейчас звучат актуально и остро.

Для зрителя, готового к диалогу

Спектакль «Маскарад с закрытыми глазами» не просто переосмысливает классику — он требует от зрителя готовности задуматься над фундаментальными вопросами: где граница между культурой и дикостью, разумом и страстью?

Кто создаёт спектакль:

Режиссёр: Пётр Шерешевский

Автор текста: Лиза Савина

Основные тексты: Михаил Лермонтов, Артур Шницлер

Погрузитесь в мир противоречий, страстей и вечных вопросов, которые поднимают тьму человеческой души на поверхность.