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Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
Билеты от 1000₽
Киноафиша Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями

Постановка
Вернадского 13 6+
Режиссер Елена Громова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам одноимённого произведения Сельмы Лагерлеф

Это увлекательная притча о задиристом мальчишке Нильсе, который за свой скверный поступок был заколдован гномом. Вместе со стаей диких гусей он отправляется в далёкое путешествие до Лапландии. На этом пути Нильс столкнётся с различными приключениями, которые помогут ему преодолеть собственные страхи и стать настоящим героем.

Темы и мораль

Путешествие Нильса — это не только физическое перемещение, но и внутреннее становление. Он пройдёт сложный путь от пустого и трусливого мальчишки до человека, готового пожертвовать собой ради других. Эта история учит важности дружбы, смелости и готовности принимать ответственные решения.

Интересные факты

Произведение Сельмы Лагерлеф, на основе которого создан спектакль, было впервые опубликовано в 1906 году и стало классикой детской литературы. Лагерлеф — первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе, что подчеркивает значимость её творчества.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир Нильса и его приключений. Этот спектакль станет отличным выбором для семейного просмотра и подарит незабываемые впечатления!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽
26 октября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
12:00 от 1000 ₽

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