Медея
Медея

Спектакль Медея

Редкая опера — с одной из лучших Медей в истории
Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 16+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
О спектакле

Опера «Медея» — шедевр Керубини на сцене Музыкального театра

Опера Медея принадлежит к числу шедевров французского оперного искусства рубежа XVIII – XIX веков. Ее автор, Луиджи Керубини, был одним из основателей Парижской консерватории. Керубини пользовался такой популярностью, что сам Бетховен называл его лучшим среди своих современников. Он также стал свидетелем и летописцем Великой французской революции, что отразилось в его творчестве.

Медея, созданная на основе древнегреческого мифа, является одним из величайших произведений оперной трагедии и требует от исполнителей не только вокального мастерства, но и яркого актерского таланта. Эта опера пережила второе рождение в середине XX века благодаря легендарному исполнению Марии Каллас. Роль Медеи в ее интерпретации стала сюжетом, о котором до сих пор говорят в мире оперы, что создало новые стандарты для исполнительниц главной партии.

Современное исполнение в Музыкальном театре

Среди причин обращения Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко к опере Керубини стало наличие в труппе двух выдающихся певиц – Хиблы Герзмава и Натальи Мурадымовой. Обе артистки обладают сильным и выразительным голосом и выделяются яркой сценической индивидуальностью.

Перевод и адаптация

В этом сезоне опера Медея будет звучать в итальянском переводе Карло Дзангарини с речитативами Франца Лахнера, предлагая зрителям новый взгляд на классическое произведение.

Режиссер
Александр Титель
В ролях
Хибла Герзмава
Апрель
27 апреля понедельник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
Фотографии

