Спектакль Подарок

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ждёт увлекательная комедия о любви «Подарок» режиссёра Юрия Титова, основанная на рассказах Ги де Мопассана. Спектакль предлагает уникальный взгляд на различные грани любви — чувственную, романтичную, трагическую и смешную.
Лев Толстой в предисловии к сборнику рассказов Мопассана отмечал: «Едва ли был другой такой писатель, столь искренно считавший, что всё благо, весь смысл жизни в женщине, в любви». Режиссёр Юрий Титов выбирает пять рассказов «короля новеллы», чтобы обсудить любовь во всей её многогранности.
«Подарок» — это не просто серьёзная дискуссия о высоких чувствах, а весёлое представление с элементами сатиры. Спектакль имеет яркий и дерзкий характер, напоминая рисунки Тулуз-Лотрека, и пропитан ароматом духов. На сцене разыграются комические и трагические моменты, создающие живую атмосферу.
В оформлении спектакля активно используются музыкальные произведения великих композиторов:
Инсценировка и режиссура: Юрий Титов
Художник-постановщик: Мартын Степанов
Художник по костюмам: Олеся Скарына
Художник по свету: Юрий Лебедев
Композитор: Николай Орловский
Хореограф: Анатолий Войнов
Помощник режиссёра: Мария Козяр
Педагоги по вокалу: Оксана Глоба, Игорь Войнаровский
Не упустите возможность увидеть эту необычную комедию, полную искренних эмоций и ярких впечатлений!