Спектакль Подарок

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 90 минут
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О спектакле

Комедия о любви «Подарок» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ждёт увлекательная комедия о любви «Подарок» режиссёра Юрия Титова, основанная на рассказах Ги де Мопассана. Спектакль предлагает уникальный взгляд на различные грани любви — чувственную, романтичную, трагическую и смешную.

Любовь в её бесконечных проявлениях

Лев Толстой в предисловии к сборнику рассказов Мопассана отмечал: «Едва ли был другой такой писатель, столь искренно считавший, что всё благо, весь смысл жизни в женщине, в любви». Режиссёр Юрий Титов выбирает пять рассказов «короля новеллы», чтобы обсудить любовь во всей её многогранности.

Яркие эмоции и сатирический бурлеск

«Подарок» — это не просто серьёзная дискуссия о высоких чувствах, а весёлое представление с элементами сатиры. Спектакль имеет яркий и дерзкий характер, напоминая рисунки Тулуз-Лотрека, и пропитан ароматом духов. На сцене разыграются комические и трагические моменты, создающие живую атмосферу.

Музыкальное сопровождение

В оформлении спектакля активно используются музыкальные произведения великих композиторов:

  • Tritsch-Tratsch-Polka, Op. 214 — Johann Strauss II
  • Le Corsaire, Act 1 — Adolphe Adam
  • «Ми-ми-ми, обними» — Николай Орловский
  • Танго «Ловушка» — Николай Орловский

Творческой группе спектакля

Инсценировка и режиссура: Юрий Титов
Художник-постановщик: Мартын Степанов
Художник по костюмам: Олеся Скарына
Художник по свету: Юрий Лебедев
Композитор: Николай Орловский
Хореограф: Анатолий Войнов
Помощник режиссёра: Мария Козяр
Педагоги по вокалу: Оксана Глоба, Игорь Войнаровский

Не упустите возможность увидеть эту необычную комедию, полную искренних эмоций и ярких впечатлений!

В ролях
Роза Шмуклер
Серафима Огарева
Александра Титова
Екатерина Смирнова
Амбарцум Кабанян
Амбарцум Кабанян

Декабрь
Январь
24 декабря среда
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 4500 ₽
14 января среда
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 4500 ₽
16 января пятница
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
от 4500 ₽

