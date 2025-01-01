Спектакль Подарок

Комедия о любви «Подарок» в Мастерской Петра Фоменко

В Мастерской Петра Фоменко зрителей ждёт увлекательная комедия о любви «Подарок» режиссёра Юрия Титова, основанная на рассказах Ги де Мопассана. Спектакль предлагает уникальный взгляд на различные грани любви — чувственную, романтичную, трагическую и смешную.

Любовь в её бесконечных проявлениях

Лев Толстой в предисловии к сборнику рассказов Мопассана отмечал: «Едва ли был другой такой писатель, столь искренно считавший, что всё благо, весь смысл жизни в женщине, в любви». Режиссёр Юрий Титов выбирает пять рассказов «короля новеллы», чтобы обсудить любовь во всей её многогранности.

Яркие эмоции и сатирический бурлеск

«Подарок» — это не просто серьёзная дискуссия о высоких чувствах, а весёлое представление с элементами сатиры. Спектакль имеет яркий и дерзкий характер, напоминая рисунки Тулуз-Лотрека, и пропитан ароматом духов. На сцене разыграются комические и трагические моменты, создающие живую атмосферу.

Музыкальное сопровождение

В оформлении спектакля активно используются музыкальные произведения великих композиторов:

Tritsch-Tratsch-Polka, Op. 214 — Johann Strauss II

Le Corsaire, Act 1 — Adolphe Adam

«Ми-ми-ми, обними» — Николай Орловский

Танго «Ловушка» — Николай Орловский

Творческой группе спектакля

Инсценировка и режиссура: Юрий Титов

Художник-постановщик: Мартын Степанов

Художник по костюмам: Олеся Скарына

Художник по свету: Юрий Лебедев

Композитор: Николай Орловский

Хореограф: Анатолий Войнов

Помощник режиссёра: Мария Козяр

Педагоги по вокалу: Оксана Глоба, Игорь Войнаровский

Не упустите возможность увидеть эту необычную комедию, полную искренних эмоций и ярких впечатлений!