Конек-горбунок
Билеты от 900₽
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Новый драматический театр 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О спектакле

Новогодний спектакль в Новом драматическом театре

Окунитесь в мир чудес и приключений этой зимой! Новый музыкальный спектакль по мотивам сказки П. Ершова перенесёт вас в атмосферу волшебства и сказки.

Сюжет и персонажи

На сцене оживёт захватывающая история о приключениях отважного Ивана и его верного друга — Конька-горбунка. Вам предстоит пережить волнующее путешествие, полное чудес, песен и танцев. Главный герой, простой крестьянский парень Иван, подвергается множеству испытаний, чтобы победить зло и завоевать сердце прекрасной Царь-девицы. Всё это — благодаря его небольшому, на вид неказистому, но преданному другу.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о внешности и восприятии. Мы часто судим по первому впечатлению, не учитывая истинные качества людей. Иван на собственном опыте растрачивает этот стереотип и учится доверять тому, кто, казалось бы, не вписывается в привычные рамки.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля, который оставит яркие впечатления и заставит поверить в силу дружбы и верности!

Купить билет на спектакль Конек-горбунок

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
18 декабря четверг
12:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
14:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1300 ₽
16:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
19 декабря пятница
11:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1300 ₽
13:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1700 ₽
15:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1700 ₽
20 декабря суббота
13:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
15:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1700 ₽
17:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
13:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
15:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
27 декабря суббота
11:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
13:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1700 ₽
15:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
13:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 1500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
14:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
3 января суббота
12:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
5 января понедельник
12:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
10 января суббота
12:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽
11 января воскресенье
12:00
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
от 900 ₽

