Спектакль Последние свидания

Спектакль по произведениям Ивана Бунина в Мастерской Петра Фоменко

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоится премьера спектакля, режиссура которого принадлежит одному из ведущих режиссёров труппы Юрию Титову. Драматическая постановка основывается на последних встречах главных героев и раскрывает такие важные темы, как любовь и прощание.

Спектакль отличается глубиной психологизма и выразительностью сценического действия, что усиливает его эмоциональное воздействие. Публика, любящая драматический жанр и творчество Бунина, оценит эту работу по достоинству.

Команда спектакля

Режиссура и инсценировка: Юрий Титов

Юрий Титов Художник: Валентина Останькович

Валентина Останькович Художник по свету: Владислав Фролов

Владислав Фролов Помощник режиссёра: Юлия Верзунова, Татьяна Середина

Юлия Верзунова, Татьяна Середина Музыкальное оформление: Ольга Федорова

О спектакле

Сюжет спектакля переносит нас в короткие встречи, возникающие из тумана памяти: сумерки в гостиничном номере, серое купе, шумный трактир с пахнущими мылом скатертями. Герои, также полные юношеского задора, открывают в себе неподдельную любовь. Это чувство, такое сильное и чистое, искупает все грехи и ошибки, преображая даже грязный трактир и унылое купе.

«Разве бывает несчастная любовь? Разве самая скорбная в мире музыка не даёт счастья?» – такие строки подчеркивают поэтическую природу бунинской прозы, которая с большой нежностью перенесена на сцену молодыми артистами «Мастерской Петра Фоменко». Любовь героев живёт в их памяти, проявляясь в мелочах: узкое запястье, каблучки легкой обуви, запах его головы внутри картузу.

Важно знать

Обратите внимание, что во время спектакля артисты будут курить на сцене, что является частью творческого замысла. Учитывайте эту информацию, планируя своё посещение.