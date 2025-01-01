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Два портрета
Киноафиша Два портрета

Спектакль Два портрета

Постановка
Театр им. Ленсовета 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Два портрета» в Театре им. Ленсовета. Встреча гениев

Спектакль «Два портрета» основан на документальной истории, раскрывающей взаимодействие двух выдающихся личностей — писателя Льва Толстого и художника Ивана Крамского. Главной задачей Крамского стало создание портрета Толстого по заказу известного коллекционера и мецената Павла Третьякова.

Необычная встреча

Несмотря на многочисленные просьбы Третьякова, Толстой долгое время отказывался позировать, считая это занятие нескромным и бессмысленным. Однако Крамской, проявив смелость, отправился в Ясную Поляну. Ему удалось убедить писателя изменить своё решение, в чем ему помогла Софья Андреевна, жена Толстого.

Два портрета — два мира

В результате художник создал сразу два портрета: один остался в семье Толстых, а другой был передан Третьякову. Диалоги между Толстым и Крамским о творчестве, вере, Христе и смысле человеческого существования насыщены метафорами, образами и юмором, а также пронизаны сарказмом.

Вечные вопросы

Спектакль затрагивает вечные философские вопросы, подавая их через живой и увлечённый разговор двух личностей, стремящихся найти истину. Зрители смогут задуматься: «Зачем мы живём? Зачем мы здесь? Что остаётся после нас?»

«Два портрета» — это не только история о создании произведения искусства, но и глубокое размышление о жизни и человеческом существовании. Не упустите возможность прикоснуться к великому через призму театра!

Режиссер
Евгения Богинская
В ролях
Всеволод Цурило
Анна Мигицко
Иван Шевченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 4 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 23 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 17 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 800 ₽

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