Спектакль Конек-горбунок

Балет "Конёк-горбунок" в Михайловском театре

Балет "Конёк-горбунок" — это волшебная история, перенесённая с страниц сказки Петра Ершова на сцену Михайловского театра. Главные герои, такие как Иванушка, его завистливые братья Данила и Гаврила, Царь-девица и, конечно, верный друг Иванушки — Конёк-горбунок, предстают перед зрителями в увлекательной и озорной постановке.

Сюжет:

История, знакомая с детства, рассказывает о том, как крестьянский сын Иванушка преодолевает все испытания с помощью Конька-горбунка, посрамляет глупого Царя и, в итоге, занимает его место, женившись на Царь-девице. Эта версия сказки представлена на сцене с юмором и лукавством, делая её интересной для зрителей всех возрастов.

Музыка и хореография:

Музыка Родиона Щедрина, написанная композитором в годы его учёбы в консерватории, искрится весельем и дарит свободу для пластических решений. В своей постановке Михаил Мессерер опирается на хореографию Александра Радунского, который первым обратился к этой партитуре и создал спектакль на сцене Большого театра в 1960 году.

Сценическое оформление:

Постановка выдержана в классических традициях, а её сценическое оформление использует мотивы палехских росписей, что придаёт особый, неповторимый взгляд на сказочные и фольклорные сюжеты.

Для кого спектакль:

Полноформатная трёхактная постановка будет интересна как детям, так и взрослым — всем, кто ценит классический балет и русские народные сказки. "Конёк-горбунок" — это не просто спектакль, это путешествие в мир волшебства и детства, воплощённое в изящных движениях и ярких образах.