Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Советская сказка в ультрарусском наряде
Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет "Конёк-горбунок" в Михайловском театре

Балет "Конёк-горбунок" — это волшебная история, перенесённая с страниц сказки Петра Ершова на сцену Михайловского театра. Главные герои, такие как Иванушка, его завистливые братья Данила и Гаврила, Царь-девица и, конечно, верный друг Иванушки — Конёк-горбунок, предстают перед зрителями в увлекательной и озорной постановке.

Сюжет:

История, знакомая с детства, рассказывает о том, как крестьянский сын Иванушка преодолевает все испытания с помощью Конька-горбунка, посрамляет глупого Царя и, в итоге, занимает его место, женившись на Царь-девице. Эта версия сказки представлена на сцене с юмором и лукавством, делая её интересной для зрителей всех возрастов.

Музыка и хореография:

Музыка Родиона Щедрина, написанная композитором в годы его учёбы в консерватории, искрится весельем и дарит свободу для пластических решений. В своей постановке Михаил Мессерер опирается на хореографию Александра Радунского, который первым обратился к этой партитуре и создал спектакль на сцене Большого театра в 1960 году.

Сценическое оформление:

Постановка выдержана в классических традициях, а её сценическое оформление использует мотивы палехских росписей, что придаёт особый, неповторимый взгляд на сказочные и фольклорные сюжеты.

Для кого спектакль:

Полноформатная трёхактная постановка будет интересна как детям, так и взрослым — всем, кто ценит классический балет и русские народные сказки. "Конёк-горбунок" — это не просто спектакль, это путешествие в мир волшебства и детства, воплощённое в изящных движениях и ярких образах.

Подборки
Что посмотреть в Михайловском театре? Подборка самых интересных спектаклей Что посмотреть в Михайловском театре? Подборка самых интересных спектаклей
Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 11 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2500 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

В ближайшие дни

Хитрая вдова
12+
Комедия
Хитрая вдова
16 сентября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
3 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Мама-кот
6+
Мюзикл Детский
Мама-кот
5 октября в 12:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше