Спектакль Человек маленький

Спектакль по мотивам произведения «Красная корона» Михаила Булгакова

Приглашаем вас на спектакль, который ведет зрителя через две реальности: больничную палату и воспоминания. Главный герой вынужден существовать в невыносимых условиях, где его действия определяются обстоятельствами, с которыми он не в силах справиться.

В этом непредсказуемом абсурдном мире наш герой ищет хоть какую-то опору, за которую мог бы зацепиться и выстоять. Такой якорь он находит в воспоминаниях о своем детстве, где обнаруживает человечность, сочувствие и добро.

Вопросы и загадки

Правильный ли путь выбрал герой? Что ждет его на выходе из этого лабиринта? Каким он стал под воздействием этих испытаний? И как теперь его воспринимают окружающие?

Мы постараемся ответить на эти непростые вопросы. Приходите и узнайте, как разворачивается история, полная конфликтов и глубины человеческих чувств.