Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дневник Анны Франк
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дневник Анны Франк

Спектакль Дневник Анны Франк

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

История о мужестве и надежде

«Дневник Анны Франк» — это не просто исторический документ, а подлинное свидетельство о жизни еврейской семьи, укрывавшейся от нацистов в оккупированном Амстердаме во время Второй мировой войны.

Путь к убежищу
Анна Мари Франк родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте. В 1933 году, с началом массовых гонений на евреев в Германии, семья была вынуждена переехать в Амстердам. После капитуляции Нидерландов в 1940 году опасность усилилась, и к 1942 году семья Франк с друзьями спряталась в мансарде дома, вход в которую был замаскирован книжным шкафом.

Дневник как голос времени
Дневник Анна получила на день рождения 12 июня 1942 года. В течение двух лет она делала записи, делясь своими мыслями, страхами и надеждами. В начале 1944 года Анна начала литературно обрабатывать текст, мечтая о публикации. Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 1944 года.

Трагический финал и бессмертие истории
После ареста обитателей убежища в 1944 году лишь отец Анны, Отто Франк, выжил. В 1947 году он опубликовал дневник дочери, который с тех пор стал одним из самых известных свидетельств трагедии Холокоста.

Режиссёр Екатерина Симонова о постановке
«Когда говорят о миллионах погибших, это воспринимается как статистика. Но через личные переживания конкретного человека гибель становится личной трагедией для каждого. Мне хотелось, чтобы зрители полюбили этих людей, чтобы их история осталась в сердцах».

Эта история напоминает о хрупкости человеческой жизни и силе духа, способной вдохновлять даже спустя десятилетия.

Режиссер
Екатерина Симонова
В ролях
Наталья Масич
Наталья Масич
Вера Новикова
Вера Новикова
Ася Домская
Ася Домская
Рубен Симонов
Константин Белошапка
Константин Белошапка

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 2000 ₽
27 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 2500 ₽

Фотографии

Дневник Анны Франк Дневник Анны Франк Дневник Анны Франк Дневник Анны Франк

В ближайшие дни

Теща с сюрпризом!
16+
Комедия
Теща с сюрпризом!
23 ноября в 14:00 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Юнона и Авось
16+
Опера
Юнона и Авось
28 сентября в 13:00 Ленком Марка Захарова
от 7500 ₽
Мамонтенок
0+
Детский Музыка
Мамонтенок
21 декабря в 11:00 Московский театр мюзикла
от 900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше