Спектакль Дневник Анны Франк

История о мужестве и надежде

«Дневник Анны Франк» — это не просто исторический документ, а подлинное свидетельство о жизни еврейской семьи, укрывавшейся от нацистов в оккупированном Амстердаме во время Второй мировой войны.

Путь к убежищу

Анна Мари Франк родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте. В 1933 году, с началом массовых гонений на евреев в Германии, семья была вынуждена переехать в Амстердам. После капитуляции Нидерландов в 1940 году опасность усилилась, и к 1942 году семья Франк с друзьями спряталась в мансарде дома, вход в которую был замаскирован книжным шкафом.

Дневник как голос времени

Дневник Анна получила на день рождения 12 июня 1942 года. В течение двух лет она делала записи, делясь своими мыслями, страхами и надеждами. В начале 1944 года Анна начала литературно обрабатывать текст, мечтая о публикации. Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 1944 года.

Трагический финал и бессмертие истории

После ареста обитателей убежища в 1944 году лишь отец Анны, Отто Франк, выжил. В 1947 году он опубликовал дневник дочери, который с тех пор стал одним из самых известных свидетельств трагедии Холокоста.

Режиссёр Екатерина Симонова о постановке

«Когда говорят о миллионах погибших, это воспринимается как статистика. Но через личные переживания конкретного человека гибель становится личной трагедией для каждого. Мне хотелось, чтобы зрители полюбили этих людей, чтобы их история осталась в сердцах».

Эта история напоминает о хрупкости человеческой жизни и силе духа, способной вдохновлять даже спустя десятилетия.