Рождество Франческо Монти
Билеты от 2000₽
Киноафиша Рождество Франческо Монти

Спектакль Рождество Франческо Монти

0+
Режиссер Елена Громова
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Рождественский спектакль по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы»

По мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы» на сцене развернется пронзительная история о бедном мальчике Франческо. Его родители не могут позволить себе купить ему подарок на Рождество, и в этот момент на помощь приходят игрушки.

Сюжет

Узнав о том, что Франческо останется без подарка, игрушки решают отправиться в увлекательное путешествие, чтобы стать для него настоящим рождественским подарком. Ведь никто на Рождество не должен грустить.

Интересные факты

Сказка Джанни Родари, изначально написанная в 1962 году, продолжает волновать сердца взрослых и детей. Одна из главных тем произведения — сила дружбы и заботы, что делает этот спектакль особенно актуальным в преддверии праздников.

Эта постановка обещает не только увлекательный сюжет, но и красочные декорации, необычные костюмы и запоминающуюся музыку, которые погрузят зрителей в атмосферу рождественского чуда.

Для кого спектакль

Спектакль подойдет для всей семьи. Он станет отличной возможностью провести время с близкими, переживая вместе с героями истории их приключения и помогая создавать волшебную атмосферу праздника.

Не упустите шанс увидеть эту трогательную историю на сцене и погрузиться в мир детской мечты и доброты!

Купить билет на спектакль Рождество Франческо Монти

Декабрь
13 декабря суббота
12:00
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
от 2500 ₽
16:00
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
от 2000 ₽

Фотографии

Рождество Франческо Монти

