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Большое шоу иллюзий
Билеты от 1500₽
Киноафиша Большое шоу иллюзий

Спектакль Большое шоу иллюзий

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Шоу иллюзий от Цирка Чудес

Артисты, финалисты международных фестивалей и звезды телевизионных программ представят яркие трюки, которые уже завоевали сердца тысяч зрителей.

Это событие особенно понравится любителям магии и чудес. На сцене выступят одни из сильнейших фокусников мира, которые откроют перед вами двери в удивительный мир. В программе — уникальные номера, объединенные в захватывающее представление, которое сделает вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать свидетелем невероятного! Приходите и подарите себе и своим близким настоящее волшебство.

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Декабрь
30 декабря среда
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1500 ₽

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