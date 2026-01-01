Спектакль «Дом до свиданий». Читка пьесы. Премьера в Нижнем Новгороде.

Читка пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий» в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде, в МТС LIVE Холл, состоится читка новой пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий». На одной сцене встретятся известные актеры: Кристина Бабушкина, Михаил Горевой, Павел Деревянко, Антон Косточкин, Рита Крон, Ольга Сутулова и сам автор.

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Читка станет частью проекта «БеспринцЫпные чтения», который впервые прошёл в Москве в Театре им. Пушкина 5 марта 2026 года и собрал полный аншлаг. За прошедшее время проект доказал свою востребованность, получив теплый отклик от зрителей. Участники разных читок никогда не повторяются, что делает каждое представление уникальным.

Формат театрального чтения

Читка пьесы – это отдельный жанр в театре, популярный во всем мире. Актеры взаимодействуют только с текстом, без декораций и костюмов. Это позволяет зрителям сосредоточиться на драматургии и создавать свои образы в воображении.

Сюжет и тема пьесы

«Дом до свиданий» – это девятая пьеса Цыпкина. Основана она на одноименном рассказе, написанном в 2017 году. Автор описывает пьесу как «философский драматический детектив», в котором исследуется, нужна ли людям правда и стоит ли её говорить. Сюжет построен на реальных событиях и охватывает аферу, в которой ставка – деньги, любовь и жизнь.

Интересные детали

По словам Александра Цыпкина, эта пьеса стала для него экспериментом в смешении детективных и философских тем, особенно в контексте любовных отношений. Вдохновение частично пришло от «Матрицы», когда герои сталкиваются с выбором между иллюзиями и жестокой правдой.

Читка обещает вызвать много вопросов и дискуссий среди зрителей, ведь каждый герой будет иметь возможность сделать собственный выбор в непростой ситуации. В отличие от рассказа, в пьесе появляются новые персонажи, судьба которых также не оставит зрителей равнодушными.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального события и обсудить поднимаемые в пьесе темы с другими зрителями!