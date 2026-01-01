Спектакль «Дом до свиданий». Читка пьесы. Премьера в Нижнем Новгороде.

В Нижнем Новгороде, в МТС LIVE Холл, состоится читка новой пьесы Александра Цыпкина «Дом до свиданий». На одной сцене встретятся известные актеры: Кристина Бабушкина, Михаил Горевой, Павел Деревянко, Антон Косточкин, Рита Крон, Ольга Сутулова и сам автор.
Читка станет частью проекта «БеспринцЫпные чтения», который впервые прошёл в Москве в Театре им. Пушкина 5 марта 2026 года и собрал полный аншлаг. За прошедшее время проект доказал свою востребованность, получив теплый отклик от зрителей. Участники разных читок никогда не повторяются, что делает каждое представление уникальным.
Читка пьесы – это отдельный жанр в театре, популярный во всем мире. Актеры взаимодействуют только с текстом, без декораций и костюмов. Это позволяет зрителям сосредоточиться на драматургии и создавать свои образы в воображении.
«Дом до свиданий» – это девятая пьеса Цыпкина. Основана она на одноименном рассказе, написанном в 2017 году. Автор описывает пьесу как «философский драматический детектив», в котором исследуется, нужна ли людям правда и стоит ли её говорить. Сюжет построен на реальных событиях и охватывает аферу, в которой ставка – деньги, любовь и жизнь.
По словам Александра Цыпкина, эта пьеса стала для него экспериментом в смешении детективных и философских тем, особенно в контексте любовных отношений. Вдохновение частично пришло от «Матрицы», когда герои сталкиваются с выбором между иллюзиями и жестокой правдой.
Читка обещает вызвать много вопросов и дискуссий среди зрителей, ведь каждый герой будет иметь возможность сделать собственный выбор в непростой ситуации. В отличие от рассказа, в пьесе появляются новые персонажи, судьба которых также не оставит зрителей равнодушными.
