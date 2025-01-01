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Исповедь одной куклы
Киноафиша Исповедь одной куклы

Спектакль Исповедь одной куклы

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История одной выдающейся актрисы, созданной рукой настоящего Мастера

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который рассказывает историю одной выдающейся актрисы, созданной рукой настоящего Мастера. Это не просто постановка — это погружение в мир марионеток и их внутренней жизни.

Мечты и реальность

Представьте себе совершенную марионетку, о которой мечтал Эвард Гордон Крэг в начале XX века. Неодушевленная кукла, способная исполнять весь мировой репертуар! Однако мечты Крэга остались лишь мечтой. В этом спектакле Мастер создал именно такое чудо — идеальную куклу, которая может стать идеальной актрисой.

Восхищение и вопросы

Спектакли, гастроли, овации... Но возникает вопрос: почему все лавры достаются только Мастеру, который лишь дергает за ниточки? Что произойдет, если марионетка осознает себя и обретёт свою волю? Это будет очень интересно!

Зачем смотреть?

Спектакль «Марионетка» не только развлекает, но и поднимает глубокие философские вопросы о свободе воли и творчестве. Это возможность увидеть, как искусство может трансформировать марионетку в живое существо, наделенное эмоциями и мыслями.

Не упустите шанс стать частью этого театрального чудесного мира! Билеты уже в продаже.

Режиссер
Дмитрий Крюков
В ролях
Ника Балина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 2 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
18:00 от 600 ₽

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