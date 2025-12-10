Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Москва от заката до рассвета
Билеты от 6500₽
Киноафиша Москва от заката до рассвета

Спектакль Москва от заката до рассвета

12+
Возраст 12+
Билеты от 6500₽

О спектакле

Гастрономический мюзикл в театре «Одеон»

Театр «Одеон», славящийся своими необычными музыкальными постановками, представляет уникальный гастрономический мюзикл, где фантазии и соблазн сливаются воедино. Зрители становятся участниками мистического вечера — интерактивного шоу, наполненного атмосферой загадочной Москвы.

Сюжет и персонажи

В центре внимания — история девушки из Москвы, случайно попадающей в таинственный мир. Ее голос пробуждает интерес к жизни у Графа, повелителя Тёмного мира. Возникает мощное притяжение, способное изменить судьбы обоих персонажей. Вместе им предстоит противостоять Вороне — жестокому врагу, который станет преградой на пути к любви и власти. В конце вечера зрители сами решают, остаться в иллюзии или выйти к свету.

Музыка и гастрономия

Музыкальная основа шоу включает известные хиты 90-х и 2000-х в новых аранжировках. Эти мелодии будут звучать и после завершения мюзикла, приглашая гостей потанцевать.

Гастрономическая часть шоу предоставлена одним из лучших ресторанов России — Pinskiy&Co. Специально для мюзикла создано уникальное меню, гармонирующее с сюжетом и атмосферой представления.

Что ждет зрителей

  • Гастрономия как часть шоу — подача блюд становится важным элементом вечера;
  • Яркий синтез жанров — драма, мистика, юмор и гротеск создают динамичный эмоциональный ритм;
  • Интерактив — актёры взаимодействуют со зрителями, сцена «растворяется» в пространстве;
  • Смелая сценография — живые декорации и визуальные эффекты изменяются в реальном времени;
  • Невероятные хореографические номера — от изящных дуэтов до масштабных массовых танцев;
  • Уникальная музыкальная драматургия — хиты 90-х и 2000-х органично переплетаются с сюжетом;
  • Светская вечеринка — шанс нарядиться и насладиться атмосферой Бродвея в сердце столицы.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего приключения, где размываются грани между фантазией и реальностью. Приходите в театр «Одеон» на гастрономический мюзикл «Москва от заката до рассвета»!

Купить билет на спектакль Москва от заката до рассвета

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
10 декабря среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
11 декабря четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
12 декабря пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
13 декабря суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
14 декабря воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
16 декабря вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
17 декабря среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
20 декабря суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
24 декабря среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
30 декабря вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
2 января пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
3 января суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
4 января воскресенье
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
5 января понедельник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
6 января вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
7 января среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
8 января четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
9 января пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
10 января суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
11 января воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
13 января вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
14 января среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
15 января четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
16 января пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
17 января суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
18 января воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
20 января вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
21 января среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
22 января четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
23 января пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
24 января суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
25 января воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
27 января вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
28 января среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
29 января четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
30 января пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
31 января суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
1 февраля воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
3 февраля вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
4 февраля среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
5 февраля четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
6 февраля пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
7 февраля суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
8 февраля воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
10 февраля вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
11 февраля среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
12 февраля четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
13 февраля пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
14 февраля суббота
14:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
15 февраля воскресенье
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
17 февраля вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
18 февраля среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
19 февраля четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
20 февраля пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
21 февраля суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
22 февраля воскресенье
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
23 февраля понедельник
18:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
24 февраля вторник
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
25 февраля среда
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
26 февраля четверг
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
27 февраля пятница
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽
28 февраля суббота
20:00
Театральное пространство «Одеон» Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 15
от 6500 ₽

В ближайшие дни

К звездам!
0+
Детские елки Детский
К звездам!
27 декабря в 13:00 Киноконцерн «Мосфильм»
от 4100 ₽
Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
17 января в 17:00 Театриум на Серпуховке
от 2000 ₽
Репетиция оркестра
16+
Премьера Драма
Репетиция оркестра
14 марта в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 3000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше