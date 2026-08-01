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Преступление и наказание 1994
Билеты от 5000₽
Киноафиша Преступление и наказание 1994

Спектакль Преступление и наказание 1994

Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О спектакле

Криминальная драма в Театре на Бронной:современное прочтение романа «Преступление и наказание»

Спектакль представляет современное прочтение культового романа Фёдора Достоевского. Молодой режиссёр Сергей Ходьков, ученик Константина Богомолова, перенёс действие в 90-е годы прошлого века. Это новое осмысление позволяет зрителям увидеть знакомую историю через призму актуальных вопросов и контекста времени.

Сложные вопросы и психологические нюансы

Родион Раскольников, главный герой, сталкивается с множеством вопросов: «Почему?», «Что движет людьми?» и «Каковы истинные причины поступков?» Вместе с артистами, находящимися на расстоянии вытянутой руки, зрителям предстоит искать ответы на эти важные вопросы.

Видение режиссёра

Сергей Ходьков делится своим подходом к созданию спектакля: «90-е — это эпоха сериалов. Мне хотелось пересказать сюжет через подобный приём, чтобы сделать произведение сюжетно самодостаточным для тех, кто знает о романе лишь как о деле об убийстве старухи топором». Он утверждает, что осовременить постановку не значит просто нарядить актёров в спортивную одежду и вставить отсылки к современности. Важно учитывать психологию взаимоотношений в контексте времени.

Кроме того, Ходьков обращает внимание на важность изменения восприятия классической литературы: «Конечно, Достоевский и авторы классической русской литературы вечны, но человек меняется, меняется и его восприятие психологии поступков, а также межличностных отношений».

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, погружая себя в мир Достоевского сквозь призму современности.

Режиссер
Сергей Ходьков
В ролях
Григорий Верник
Григорий Верник
Евгений Перевалов
Евгений Перевалов
Алена Долголенко
Алена Долголенко
Богдан Жилин
Артем Шаромов

Купить билет на спектакль Преступление и наказание 1994

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Август
Сентябрь
Октябрь
23 августа воскресенье
21:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 5000 ₽
27 августа четверг
21:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 6000 ₽
27 сентября воскресенье
21:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 6500 ₽
17 октября суббота
21:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 6500 ₽
20 октября вторник
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 6500 ₽
24 октября суббота
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 6500 ₽

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