Спектакль Преступление и наказание 1994

Криминальная драма в Театре на Бронной:современное прочтение романа «Преступление и наказание»

Спектакль представляет современное прочтение культового романа Фёдора Достоевского. Молодой режиссёр Сергей Ходьков, ученик Константина Богомолова, перенёс действие в 90-е годы прошлого века. Это новое осмысление позволяет зрителям увидеть знакомую историю через призму актуальных вопросов и контекста времени.

Сложные вопросы и психологические нюансы

Родион Раскольников, главный герой, сталкивается с множеством вопросов: «Почему?», «Что движет людьми?» и «Каковы истинные причины поступков?» Вместе с артистами, находящимися на расстоянии вытянутой руки, зрителям предстоит искать ответы на эти важные вопросы.

Видение режиссёра

Сергей Ходьков делится своим подходом к созданию спектакля: «90-е — это эпоха сериалов. Мне хотелось пересказать сюжет через подобный приём, чтобы сделать произведение сюжетно самодостаточным для тех, кто знает о романе лишь как о деле об убийстве старухи топором». Он утверждает, что осовременить постановку не значит просто нарядить актёров в спортивную одежду и вставить отсылки к современности. Важно учитывать психологию взаимоотношений в контексте времени.

Кроме того, Ходьков обращает внимание на важность изменения восприятия классической литературы: «Конечно, Достоевский и авторы классической русской литературы вечны, но человек меняется, меняется и его восприятие психологии поступков, а также межличностных отношений».

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, погружая себя в мир Достоевского сквозь призму современности.