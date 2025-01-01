Спектакль Доходное место

Дмитрий Астрахан дебютирует на сцене «Ленкома»

Известный кинорежиссёр Дмитрий Астрахан представляет свою первую работу в театре «Ленком Марка Захарова» — комедию А. Островского «Доходное место». Постановка сохраняет уважение к оригинальному тексту, предлагая современный взгляд на классическую пьесу.

Вечный вопрос честности и успеха

Центральная тема спектакля — возможность молодого человека добиться успеха, оставаясь честным. Это вызывает спор: являются ли такие принципы идеализмом или наивной глупостью? Спектакль затрагивает противоречие между порядочностью, любовью и такими пороками, как корысть, подкуп и подлость.

Живые и современные персонажи

На сцене зрители увидят не далеких героев из позапрошлого века, а ярких и знакомых по духу персонажей. Их характеры, страсти и переживания делают спектакль актуальным и понятным современному зрителю.