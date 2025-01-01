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Доходное место
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Спектакль Доходное место

Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Дмитрий Астрахан дебютирует на сцене «Ленкома»

Известный кинорежиссёр Дмитрий Астрахан представляет свою первую работу в театре «Ленком Марка Захарова» — комедию А. Островского «Доходное место». Постановка сохраняет уважение к оригинальному тексту, предлагая современный взгляд на классическую пьесу.

Вечный вопрос честности и успеха
Центральная тема спектакля — возможность молодого человека добиться успеха, оставаясь честным. Это вызывает спор: являются ли такие принципы идеализмом или наивной глупостью? Спектакль затрагивает противоречие между порядочностью, любовью и такими пороками, как корысть, подкуп и подлость.

Живые и современные персонажи
На сцене зрители увидят не далеких героев из позапрошлого века, а ярких и знакомых по духу персонажей. Их характеры, страсти и переживания делают спектакль актуальным и понятным современному зрителю.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Анна Большова
Анна Большова
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Сергей Ююкин
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
9 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
31 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Доходное место Доходное место Доходное место Доходное место

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