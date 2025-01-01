Меню
Герой нашего времени
Билеты от 500₽
Киноафиша Герой нашего времени

Спектакль Герой нашего времени

Постановка
Театр им. Моссовета 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Спектакль о Печорине: новый взгляд на классику

Юрий Еремин, один из лучших интерпретаторов классики на российской сцене, представляет захватывающий спектакль, основанный на главах из первой и второй частей романа «Герой нашего времени». В этом произведении оживают известные истории о Бэле, Максим Максимыче, Фаталисте и княжне Мери.

Постановка отличается динамичным развитием сюжета и глубокими размышлениями о природе формирования юной души. Особое внимание уделяется противоречивому характеру Григория Александровича Печорина. Еремин не идеализирует своего героя, не оправдывает его дурных поступков, но не отказывает и в благородстве, и в привлекательности его личности.

Темы и мотивы

Спектакль Еремина — это не только история о скептицизме и романтизме Печорина, но также рассказ о гордости, отваге, мужской чести и человеческом достоинстве. Он представляет собой срез жизни российского общества начала девятнадцатого века, позволяя зрителю увидеть, каким образом эти элементы взаимодействуют и формируют личность.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального театрального события, где классическая литература обретает новую жизнь на сцене.

Режиссер
Юрий Еремин
В ролях
Нил Кропалов
Нил Кропалов
Дмитрий Щербина
Роман Кириллов
Дарья Балабанова
Дарья Балабанова
Анастасия Белова

Декабрь
Январь
Февраль
18 декабря четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
8 января четверг
14:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
23 января пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
20 февраля пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени Герой нашего времени

