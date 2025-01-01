Спектакль «Матренин двор» — подарок вахтанговцев к 90-летию Солженицына

Идея создания сценической редакции рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор» принадлежит Александру Михайлову. Режиссер Театра Вахтангова, профессор Щукинского театрального института Владимир Иванов проявил свой редкий дар психологического анализа и тонкой разработки характеров, что позволило создать глубокую интерпретацию этого произведения. Его способность точно уловить интонацию автора и передать сложные человеческие чувства на сцене оказалась решающей в работе над прозой Солженицына.

О рассказе и его значении

«Матренин двор» был написан полвека назад и впервые опубликован в 1963 году в журнале «Новый мир», который тогда возглавлял А.Твардовский. Этот небольшой рассказ стал событием в литературе и открыл перед читателями судьбу простой, но необыкновенной женщины — Матрену, женщину с душой огромной и светлой, которая олицетворяет праведность и неслышную, но необходимую роль в обществе. Солженицын писал о ней как о праведнике, без которого не стоит ни село, ни город, ни вся земля.

Создание спектакля

В соавторстве с Александром и Еленой Михайловыми, художником Максимом Обрезковым и режиссером Владимиром Ивановым был создан спектакль «Матренин двор». Премьера окончательной редакции спектакля состоялась 13 апреля 2008 года на малой сцене Театра имени Евг. Вахтангова. Н.Д. Солженицына, вдова писателя, с уважением отнеслась к этому спектаклю и одобрила его.

Подарок Солженицыну

Этот спектакль стал настоящим подарком вахтанговцев к 90-летию Александра Исаевича Солженицына — великого писателя и гражданина, чьи произведения оставили глубокий след в мировой литературе.