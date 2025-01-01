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Матренин двор
Билеты от 2000₽
Киноафиша Матренин двор

Спектакль Матренин двор

Инсценировка рассказа Солженицына на Малой сцене театра
Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Матренин двор» — подарок вахтанговцев к 90-летию Солженицына

Идея создания сценической редакции рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор» принадлежит Александру Михайлову. Режиссер Театра Вахтангова, профессор Щукинского театрального института Владимир Иванов проявил свой редкий дар психологического анализа и тонкой разработки характеров, что позволило создать глубокую интерпретацию этого произведения. Его способность точно уловить интонацию автора и передать сложные человеческие чувства на сцене оказалась решающей в работе над прозой Солженицына.

О рассказе и его значении
«Матренин двор» был написан полвека назад и впервые опубликован в 1963 году в журнале «Новый мир», который тогда возглавлял А.Твардовский. Этот небольшой рассказ стал событием в литературе и открыл перед читателями судьбу простой, но необыкновенной женщины — Матрену, женщину с душой огромной и светлой, которая олицетворяет праведность и неслышную, но необходимую роль в обществе. Солженицын писал о ней как о праведнике, без которого не стоит ни село, ни город, ни вся земля.

Создание спектакля
В соавторстве с Александром и Еленой Михайловыми, художником Максимом Обрезковым и режиссером Владимиром Ивановым был создан спектакль «Матренин двор». Премьера окончательной редакции спектакля состоялась 13 апреля 2008 года на малой сцене Театра имени Евг. Вахтангова. Н.Д. Солженицына, вдова писателя, с уважением отнеслась к этому спектаклю и одобрила его.

Подарок Солженицыну
Этот спектакль стал настоящим подарком вахтанговцев к 90-летию Александра Исаевича Солженицына — великого писателя и гражданина, чьи произведения оставили глубокий след в мировой литературе.

Режиссер
Владимир Иванов
В ролях
Елена Михайлова
Александр Михайлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
19:30 от 2000 ₽
25 сентября
Театр им. Вахтангова. Студия Москва, М.Николопесковский пер., 3
19:30 от 2300 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Спектакль повторяющий судьбу произведения: рецензия на «Матренин двор» на сцене Театра Вахтангова

Как спектакль «Матренин двор» по Солженицыну преодолел цензуру, осуждение и отсутствие сцены, чтобы на долгие годы остаться в репертуаре Театра Вахтангова.

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