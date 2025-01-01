Спектакль Поэтическое кафе «Луч»

Музыкально-поэтическая постановка по стихам периода «оттепели»

Этот спектакль Губернского театра погружает зрителей в уникальный период истории — конец 50-х и 60-е годы, когда в Советском Союзе наступала эпоха «оттепели». Этот период был временем перемен, пробуждения свободы, новых открытий в искусстве, литературе и кинематографе. Стихи того времени стали неотъемлемой частью общественной жизни — их читали на площадях, в музеях, на стадионах, они становились частью культурной повседневности.

Поэзия «оттепели»

В основе спектакля — стихи 27 поэтов, чьи произведения стали знаковыми для этого времени. Поэты, такие как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Геннадий Шпаликов, Александр Галич, воспевали свободу, перемены, личные чувства и большую историю страны. Их строки отражают дух времени, переживания людей и вызовы, с которыми сталкивались люди того поколения. Многие из стихов прозвучат с театральных подмостков впервые, что придает особое значение этому произведению.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат не только стихи, но и песни, ставшие символами того времени. На стихи Вознесенского, Евтушенко, Галича звучат песни из репертуара Майи Кристалинской, а также прекрасные мелодии Микаэла Таривердиева. Эти песни подчеркивают атмосферу «оттепели» и делают спектакль не только поэтическим, но и музыкальным событием.

Новый театральный язык

Спектакль также отражает новые поиски театра того времени — нового театрального языка, который совмещает поэзию, музыку и живое исполнение. Этот спектакль является не просто воспоминанием о прошлом, но и напоминанием о значимости культурных преобразований того времени.