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Поцелуй. Конармия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Поцелуй. Конармия

Спектакль Поцелуй. Конармия

Постановка
Театр на Таганке 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

О любви в тяжелые времена

Театр на Таганке представляет спектакль «Поцелуй.Конармия» по рассказу Исаака Бабеля, одного из самых чувственных произведений, написанных в годы Гражданской войны. Спектакль Дениса Азарова переносит зрителя в атмосферу 1918 года, когда обычные человеческие радости становились настоящим чудом, а любовь — недостижимым идеалом.

Чувства, которые пронзают время

В спектакле Азарова любовь предстает как воплощение всех эмоций: тепла, волнения, страха и радости, которые переполняют героев. В контексте гражданской войны, в условиях хаоса и бесконечного ожидания лучших времен, поцелуй становится не просто символом чувств, но и единственным смыслом существования. На фоне жестокой реальности, когда любовь становится чем-то невозможным, герои Бабеля — двадцатилетние люди, полные страстей и мечт, ищут человеческое тепло и понимание.

Тема человечности и поиска света

Спектакль акцентирует внимание на том, как трудно сохранить человечность в самые тяжелые времена. Взгляд Бабеля на героев, которые по-настоящему живут, несмотря на окружавшую их жестокую действительность, подчеркивает искренность и наивность молодости. Это история о том, как в эпоху разрушений и страха можно найти свет любви, даже если этот свет кажется мимолетным и труднодостижимым.

В спектакле «Поцелуй.Конармия» любовь выступает как важнейший элемент, который даёт силы, заставляет мечтать и живет несмотря на все преграды.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Павел Левкин
Дарья Авратинская
Антон Ануров
Мария Матвеева
Александр Зарядин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия Поцелуй. Конармия

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