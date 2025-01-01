О любви в тяжелые времена

Театр на Таганке представляет спектакль «Поцелуй.Конармия» по рассказу Исаака Бабеля, одного из самых чувственных произведений, написанных в годы Гражданской войны. Спектакль Дениса Азарова переносит зрителя в атмосферу 1918 года, когда обычные человеческие радости становились настоящим чудом, а любовь — недостижимым идеалом.

Чувства, которые пронзают время

В спектакле Азарова любовь предстает как воплощение всех эмоций: тепла, волнения, страха и радости, которые переполняют героев. В контексте гражданской войны, в условиях хаоса и бесконечного ожидания лучших времен, поцелуй становится не просто символом чувств, но и единственным смыслом существования. На фоне жестокой реальности, когда любовь становится чем-то невозможным, герои Бабеля — двадцатилетние люди, полные страстей и мечт, ищут человеческое тепло и понимание.

Тема человечности и поиска света

Спектакль акцентирует внимание на том, как трудно сохранить человечность в самые тяжелые времена. Взгляд Бабеля на героев, которые по-настоящему живут, несмотря на окружавшую их жестокую действительность, подчеркивает искренность и наивность молодости. Это история о том, как в эпоху разрушений и страха можно найти свет любви, даже если этот свет кажется мимолетным и труднодостижимым.

В спектакле «Поцелуй.Конармия» любовь выступает как важнейший элемент, который даёт силы, заставляет мечтать и живет несмотря на все преграды.