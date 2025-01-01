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Зал ожидания
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Киноафиша Зал ожидания

Спектакль Зал ожидания

Светлана Ходченкова и Александр Метелкин в спектакле театра «Ателье» «Зал ожидания» 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Российская версия пьесы La Valse du hasard известного французского драматурга Виктора Аима в постановке Павла Пархоменко

В центре спектакля — уникальная история отношений героев: между небом и землей, мужчиной и женщиной, игрой и реальностью. Ты оказался между двух миров. Куда дальше? Что после? Ответ на эти вопросы зависит от того, как была прожита жизнь.

Абсолютная власть Ангела

Твое будущее находится в абсолютной власти Ангела. Мудрого, смешного, искреннего. Он предлагает тебе сыграть в игру. Правила просты: рассказать о своей жизни предельно честно, избегая банальностей. Согласишься? Но помни — даже один неверный шаг может все изменить. Шанс достучаться до небес есть.

Возвращение в театр

«Зал ожидания» для меня — это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва. Это новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования — кино и театр. Это сложно и очень увлекательно.

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Александр Метелкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽
26 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 октября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 17 ноября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 18 ноября
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
19:00 от 2000 ₽

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