Спектакль Зал ожидания

Российская версия пьесы La Valse du hasard известного французского драматурга Виктора Аима в постановке Павла Пархоменко

В центре спектакля — уникальная история отношений героев: между небом и землей, мужчиной и женщиной, игрой и реальностью. Ты оказался между двух миров. Куда дальше? Что после? Ответ на эти вопросы зависит от того, как была прожита жизнь.

Абсолютная власть Ангела

Твое будущее находится в абсолютной власти Ангела. Мудрого, смешного, искреннего. Он предлагает тебе сыграть в игру. Правила просты: рассказать о своей жизни предельно честно, избегая банальностей. Согласишься? Но помни — даже один неверный шаг может все изменить. Шанс достучаться до небес есть.

Возвращение в театр

«Зал ожидания» для меня — это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва. Это новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования — кино и театр. Это сложно и очень увлекательно.