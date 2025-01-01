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Старый сеньор и...
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Спектакль Старый сеньор и...

Кукольные притчи для взрослых и детей
Постановка
Театр кукол им. Образцова 16+
Режиссер Виктор Никоненко
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный триптих по мотивам произведений Габриэля Гарсиа Маркеса

Философские притчи о судьбе и счастье под звуки саксофона

На сцене куклы в человеческий рост разыгрывают три философские притчи по мотивам Габриэля Гарсиа Маркеса. Под живое соло саксофона зрители погружаются в мир символизма и фантастического реализма, размышляя о судьбе, счастье и смысле жизни. Этот уникальный музыкально-кукольный спектакль не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых и станет отличной темой для обсуждений в кругу семьи, особенно среди разных поколений.

Три истории в одном спектакле: от мелодрамы до лирического концерта
Каждая часть триптиха раскрывает свой взгляд на жизнь. Первая притча представлена в жанре мелодрамы, наполненной трепетными эмоциями и тонкими переживаниями. Вторая – сатирическая, с ироничным взглядом на человеческие слабости, а третья часть превращается в лирический концерт, где музыка и кукольные образы создают атмосферу ностальгии и задумчивости.

Искусство оживает: куклы как произведение искусства
Эти удивительные куклы, выполненные в человеческий рост, впечатляют своей реалистичностью и одновременно подчеркивают свою «кукольную» природу. Каждая кукла становится не просто марионеткой, а персонажем с богатым внутренним миром. Актеры на сцене — словно души кукол, оживляющие их желания, тоску и стремления к счастью.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Старый сеньор и... Старый сеньор и... Старый сеньор и... Старый сеньор и... Старый сеньор и...

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