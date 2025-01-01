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Не покидай меня
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Спектакль Не покидай меня

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Баллада о дружбе и любви

История, основанная на реальных событиях
Спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева переносит зрителей в 1944 год, в самое сердце войны. Эта драматическая баллада рассказывает о любви и дружбе, которые могут выжить даже в самых страшных условиях.

Философия войны и человечности
Пьеса раскрывает философские вопросы о человеческих чувствах, привязанностях и жертвах, которые приходится делать в условиях военного времени. Тема любви и дружбы пронизывает каждый момент спектакля, становясь не только символом сопротивления, но и светом в темные времена.

Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Глеб Гузей
Виктория Пархоменко
Евгения Ядрец
Арина Коренец
Юлия Латышева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

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