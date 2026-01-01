Спектакль-концерт в театре «Шалом»

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт, который одновременно отражает реальность нашей жизни. В нем переплетаются смешные, трогательные и трагичные моменты, создавая атмосферу, приближенную к тому, что происходит вокруг нас каждый день.

Истории из детства

Актёры делятся воспоминаниями о своем детстве, проведённом в различных уголках СССР и России. Они рассказывают о своих первых шагах в профессии, о значимых событиях в стране и о первой любви. Каждая история затрагивает зрителя, вызывает ностальгию и размышления о собственной судьбе.

Музыкальные эпохи на сцене

Спектакль включает в себя богатый концертный номер с дирижером, который вдруг запевает, и первой скрипкой, ставящей акценты на важных моментах. В программе представлены произведения различных эпох: от итальянской оперы и еврейского фольклора до современных шлягеров. Все исполнители демонстрируют высокий уровень мастерства и вовлеченности в происходящее на сцене.

Гармония традиций и современности

Актёры в костюмах, где роскошные элементы концертного фрака сочетаются с традиционными деталями, создают уникальную визуальную палитру. Пюпитры, музыкальные инструменты и театральный свет придают спектаклю праздничный антураж, а такие предметы быта, как красная жестяная банка в белый горох, возвращают зрителей в детство, создавая уют и атмосферу дружеского общения.

Судьбы, история и театр

Спектакль освещает жизнь еврейского театра с 1948 года, когда трагически погиб его основатель Соломон Михоэлс. На сцене вы увидите Геннадия Абрамова, одного из самых опытных артистов труппы, который на своих плечах несет историю театра. Через смешные и трагичные истории ощущается судьба целого народа, а также возможность сопоставить её со своей собственной жизнью.

Выходя со спектакля, вы обязательно будете обсуждать его с друзьями, вспоминать о том, какие истории о жизни у вас есть: «Когда мне было…»