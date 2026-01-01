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Никандр Кирьянов
Nikandr Kiryanov
Киноафиша
Персоны
Никандр Кирьянов
Никандр Кирьянов
Nikandr Kiryanov
Дата рождения
11 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
В каком театре играет
Пушкинская школа Владимира Рецептера
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Аэропорт
триллер, детектив
2026, Россия
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Билеты
5.8
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Zoskina zapravka
драма, криминал
2023, Россия
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Магистраль
боевик, детектив
2021, Россия
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боевик, криминал
2021, Россия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
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