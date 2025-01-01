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Сказка о царе Салтане
Билеты от 600₽
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Борис Константинов
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкально-танцевальная постановка по сказке Пушкина в стиле фолк-рок

Такого Пушкина вы нигде больше не встретите! Это уникальная интерпретация произведений великого поэта в стиле фолк-рок, созданная композитором Николаем Шамшиным. Спектакль сочетает в себе музыкальные и танцевальные элементы, предлагая зрителям захватывающее погружение в атмосферу пушкинской поэзии.

Невероятные декорации и куклы ручной работы
Постановка впечатляет бесподобными декорациями: волны моря-океана вращаются, как в старинном театре, создавая живую и динамичную сцену. Также в спектакле представлены деревянные куклы, вырезанные вручную, такие как белка-щелкунчик и морские витязи с русалочьими хвостами. Каждая из кукол – это настоящее произведение искусства, добавляющее особый колорит и очарование в представление.

Музыкальный праздник для зрителей всех возрастов
Эта авторская интерпретация Пушкина станет настоящим музыкальным праздником, который сможет порадовать и удивить зрителей всех возрастов. Спектакль объединяет в себе традиции русского фольклора и современный музыкальный подход, создавая уникальную атмосферу, наполненную красотой и вдохновением.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
14:00 от 600 ₽

Фотографии

Сказка о царе Салтане

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