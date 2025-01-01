Спектакль Сказка о царе Салтане

Музыкально-танцевальная постановка по сказке Пушкина в стиле фолк-рок

Такого Пушкина вы нигде больше не встретите! Это уникальная интерпретация произведений великого поэта в стиле фолк-рок, созданная композитором Николаем Шамшиным. Спектакль сочетает в себе музыкальные и танцевальные элементы, предлагая зрителям захватывающее погружение в атмосферу пушкинской поэзии.

Невероятные декорации и куклы ручной работы

Постановка впечатляет бесподобными декорациями: волны моря-океана вращаются, как в старинном театре, создавая живую и динамичную сцену. Также в спектакле представлены деревянные куклы, вырезанные вручную, такие как белка-щелкунчик и морские витязи с русалочьими хвостами. Каждая из кукол – это настоящее произведение искусства, добавляющее особый колорит и очарование в представление.

Музыкальный праздник для зрителей всех возрастов

Эта авторская интерпретация Пушкина станет настоящим музыкальным праздником, который сможет порадовать и удивить зрителей всех возрастов. Спектакль объединяет в себе традиции русского фольклора и современный музыкальный подход, создавая уникальную атмосферу, наполненную красотой и вдохновением.