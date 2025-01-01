Спектакль Изумрудный город

Цирковой мюзикл со зрелищными номерами от победителей проекта «Минута славы»

Это уникальное музыкально-цирковое шоу, которое погружает зрителей в волшебный мир приключений, преодолений и самопознания. История о девочке, унесённой ураганом в загадочную страну, переплетена с яркими цирковыми номерами, музыкальными хитовыми моментами и захватывающими трюками.

Фантастическая история и цирковые номера

Мюзикл рассказывает о приключениях девочки, которая, попав в страну Оз, встречает Страшилу, мечтающего об уме, Дровосека, жаждущего сердца, и Льва, который стремится избавиться от своей трусости. Вместе они отправляются в путешествие в Изумрудный город, чтобы встретиться с Великим Волшебником и получить то, о чём они мечтают. Всё это сопровождается зрелищными цирковыми номерами: акробатами, эквилибристами, гимнастами и гимнастками-каучуками, создающими атмосферу экстрима и восторга.

Исполнители и участники

Главную роль девочки исполнила юная певица Анастасия Дятлова, участница конкурсов «Голос. Дети» и «Синяя Птица». Роль Волшебника из страны Оз исполнил Владимир Дыбский, солист первых составов таких известных московских мюзиклов, как «Ромео и Джульетта», «Граф Монте-Кристо», «Алые паруса», «Notre Dame de Paris». В шоу также участвуют победители Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и победители телепроекта «Минута славы».

Оригинальная музыка и визуальные эффекты

Мюзикл включает в себя оригинальную музыку, созданную специально для постановки. Также особое внимание уделено костюмам и декорациям, которые погружают зрителей в мир волшебства и фантазии. Видеопроекции усиливают эффект присутствия и делают шоу ещё более захватывающим и ярким.

Это цирковое музыкальное шоу сочетает в себе элементы театра, цирка и музыки, создавая незабываемую атмосферу, которая понравится как детям, так и взрослым зрителям.