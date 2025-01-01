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Изумрудный город
Билеты от 1100₽
Киноафиша Изумрудный город

Спектакль Изумрудный город

0+
Режиссер Максим Романов, Екатерина Романова
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 0+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Цирковой мюзикл со зрелищными номерами от победителей проекта «Минута славы»

Это уникальное музыкально-цирковое шоу, которое погружает зрителей в волшебный мир приключений, преодолений и самопознания. История о девочке, унесённой ураганом в загадочную страну, переплетена с яркими цирковыми номерами, музыкальными хитовыми моментами и захватывающими трюками.

Фантастическая история и цирковые номера

Мюзикл рассказывает о приключениях девочки, которая, попав в страну Оз, встречает Страшилу, мечтающего об уме, Дровосека, жаждущего сердца, и Льва, который стремится избавиться от своей трусости. Вместе они отправляются в путешествие в Изумрудный город, чтобы встретиться с Великим Волшебником и получить то, о чём они мечтают. Всё это сопровождается зрелищными цирковыми номерами: акробатами, эквилибристами, гимнастами и гимнастками-каучуками, создающими атмосферу экстрима и восторга.

Исполнители и участники

Главную роль девочки исполнила юная певица Анастасия Дятлова, участница конкурсов «Голос. Дети» и «Синяя Птица». Роль Волшебника из страны Оз исполнил Владимир Дыбский, солист первых составов таких известных московских мюзиклов, как «Ромео и Джульетта», «Граф Монте-Кристо», «Алые паруса», «Notre Dame de Paris». В шоу также участвуют победители Международного циркового фестиваля в Монте-Карло и победители телепроекта «Минута славы».

Оригинальная музыка и визуальные эффекты

Мюзикл включает в себя оригинальную музыку, созданную специально для постановки. Также особое внимание уделено костюмам и декорациям, которые погружают зрителей в мир волшебства и фантазии. Видеопроекции усиливают эффект присутствия и делают шоу ещё более захватывающим и ярким.

Это цирковое музыкальное шоу сочетает в себе элементы театра, цирка и музыки, создавая незабываемую атмосферу, которая понравится как детям, так и взрослым зрителям.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
5 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
12 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
18 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
19 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
25 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
26 октября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 16:00 от 1100 ₽
1 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
2 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
15:30 от 1100 ₽
3 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽
4 ноября
Планета КВН Москва, Шереметьевская, 2
12:00 от 1100 ₽ 15:30 от 1100 ₽

Фотографии

Изумрудный город Изумрудный город Изумрудный город Изумрудный город Изумрудный город Изумрудный город Изумрудный город

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