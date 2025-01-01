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Идем учиться плавать
Билеты от 1800₽
Киноафиша Идем учиться плавать

Спектакль Идем учиться плавать

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль о свободе Евгения Головина

Уникальный спектакль «Учитесь плавать» погружает зрителей в мир Евгения Головина — легенды московского андеграунда 60-80-х годов. Головин был не просто поэтом и переводчиком, он олицетворял настоящую свободу, которая не зависела от обстоятельств и социальных норм.

Кто такой Евгений Головин?

Евгений Головин стал частью знаменитого Южинского кружка — объединения писателей, философов и художников, собиравшихся в 1960-х годах в комнате у Юрия Мамлеева. Он не был антисоветчиком в привычном смысле слова, а находился вне системы, оставаясь верным своим идеалам свободы.

Головин преподавал алхимию в «Ленинке», знал почти все европейские языки и переводил таких авторов, как Рембо и Шиллер. Его творчество включает книги, стихи и песни, среди которых особое место занимает «Учитесь плавать». Эта песня отражает его философию о свободе и внутреннем стержне.

Спектакль и его особенности

Спектакль создан в технике аудиовербатима, где друзья Головина рассказывают о его жизни и творчестве. Интервью, взятые из архива журналиста Сергея Герасимова, должны были стать частью незавершенного документального фильма о Головине. Теперь они стали основой для этого необычного театрального проекта.

«Учитесь плавать» — это не просто спектакль, это попытка исследовать цену свободы и поиски человека, который был свободным. В программе будет много слов, музыки и танцев, ведь как можно говорить о Головине без музыки?

Музыка и участие друзей

Спектакль включает в себя исполнение песен Головина, а также композиции Александра Ф. Скляра, который был другом поэта и исполняет его песню «Эльдорадо». Скляр также вел радиопрограмму «Учитесь плавать», посвященную радикальным направлениям в рок-музыке.

Кто создаёт спектакль?

Среди исполнителей спектакля:

  • Михаил Ильи-Свистунов — осветитель, поэт, физик-оптик;
  • Илья Боязный — мастер театральной клоунады, актер;
  • Дмитрий Алексеев — музыкант, специалист по кибербезопасности;
  • Дарья Матвеева — актриса кино, художница;
  • Алексей Губкин — актер Театра.doc;
  • Андрей Забара — актер, режиссер, поэт.

Хореограф: Карина Кузьмина — танцовщица и хореограф. Режиссер: Егор Жирнов — музыкант и композитор.

Проект осуществлен в рамках программы «Свободное место» Театра.doc. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который откроет вам новый взгляд на идею свободы и самовыражения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
19:00 от 1800 ₽
5 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 1800 ₽

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