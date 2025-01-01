Спектакль Идем учиться плавать

Уникальный спектакль «Учитесь плавать» погружает зрителей в мир Евгения Головина — легенды московского андеграунда 60-80-х годов. Головин был не просто поэтом и переводчиком, он олицетворял настоящую свободу, которая не зависела от обстоятельств и социальных норм.
Евгений Головин стал частью знаменитого Южинского кружка — объединения писателей, философов и художников, собиравшихся в 1960-х годах в комнате у Юрия Мамлеева. Он не был антисоветчиком в привычном смысле слова, а находился вне системы, оставаясь верным своим идеалам свободы.
Головин преподавал алхимию в «Ленинке», знал почти все европейские языки и переводил таких авторов, как Рембо и Шиллер. Его творчество включает книги, стихи и песни, среди которых особое место занимает «Учитесь плавать». Эта песня отражает его философию о свободе и внутреннем стержне.
Спектакль создан в технике аудиовербатима, где друзья Головина рассказывают о его жизни и творчестве. Интервью, взятые из архива журналиста Сергея Герасимова, должны были стать частью незавершенного документального фильма о Головине. Теперь они стали основой для этого необычного театрального проекта.
«Учитесь плавать» — это не просто спектакль, это попытка исследовать цену свободы и поиски человека, который был свободным. В программе будет много слов, музыки и танцев, ведь как можно говорить о Головине без музыки?
Спектакль включает в себя исполнение песен Головина, а также композиции Александра Ф. Скляра, который был другом поэта и исполняет его песню «Эльдорадо». Скляр также вел радиопрограмму «Учитесь плавать», посвященную радикальным направлениям в рок-музыке.
Среди исполнителей спектакля:
Хореограф: Карина Кузьмина — танцовщица и хореограф. Режиссер: Егор Жирнов — музыкант и композитор.
Проект осуществлен в рамках программы «Свободное место» Театра.doc. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который откроет вам новый взгляд на идею свободы и самовыражения!